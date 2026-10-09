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Як приготувати баклажани з фаршем на сковороді
Якщо потрібно швидко приготувати основну страву або доповнити гарнір, то цей рецепт саме для вас.
Баклажани з фаршем виходять дуже смачними та соковитими.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- яловичий фарш
- 400 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- помідори
- 2 шт.
- часник
- 2 зубчики
- олія
- 4 ст. л.
- мелена паприка
- 0,5 ч. л.
- орегано
- 0,5 ч. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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Баклажани помийте, наріжте кубиками, злегка посоліть, залиште на 10–15 хвилин, потім промийте та висушіть паперовим рушником.
Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, часник подрібніть.
Помідори помийте та натріть на дрібній тертці так, щоб шкірка залишилася у вас у руці.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте цибулю та часник до прозорості, потім викладіть фарш і смажте на сильному вогні 4–5 хвилин, помішуючи та розбиваючи грудочки ложкою, доки фарш не змінить колір.
Додайте баклажани, обсмажте ще 8–10 хвилин, потім томатне пюре, паприку, орегано, мелений чорний перець, сіль, перемішайте і тушкуйте під кришкою близько 15 хвилин, періодично помішуючи, до м’якості баклажанів.
Поради:
Використовуйте будь-який фарш.