Як приготувати баклажани з фаршем на сковороді

Баклажани з фаршем на сковорідці / © Credits

Баклажани з фаршем виходять дуже смачними та соковитими.

Баклажани помийте, наріжте кубиками, злегка посоліть, залиште на 10–15 хвилин, потім промийте та висушіть паперовим рушником.

Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, часник подрібніть.

Помідори помийте та натріть на дрібній тертці так, щоб шкірка залишилася у вас у руці.

У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте цибулю та часник до прозорості, потім викладіть фарш і смажте на сильному вогні 4–5 хвилин, помішуючи та розбиваючи грудочки ложкою, доки фарш не змінить колір.