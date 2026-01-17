Як приготувати борщ, смачніший, ніж у мами / © Credits

Фудблогер і шеф Олександр Огороднік розповів про рецепт борщу, який він готував для гостей ресторану знову й знову, і який щоразу викликав одне й те саме запитання: «А можна ще?»

В Україні борщ — це не просто перша страва. Це культурний код, сімейна пам’ять та тема нескінченних дискусій. У кожному регіоні — свій варіант, у кожній родині — «той самий».

Однак ресторанна кухня має свою суперсилу — точність, технологію та баланс смаку. Саме це відрізняє борщ «просто смачний» від борщу, який запам’ятовується.

Інгредієнти

Буряк 400 г

Морква 200 г

Цибуля 200 г

Капуста 500 г

Картопля 600 г

Бульйон

Свинячі ребра 1,5 кг (можна замінити на яловичину)

Цибуля 1 шт.

Морква 2 шт.

Стебла селери 2–3 шт.

Лавровий лист 2–3 шт.

Перець чорний горошком 10 шт.

Вода 4 л

Заправка

Томатна паста 210 г (3 трикутники)

Рослинна олія 30–50 мл

Сіль 1 ч. л

Цукор 3 ст. л

Оцет столовий 3 ст. л

Вода 500 мл

Додатково

Квасоля 400 г

Сало 100 г

Часник 5–6 зубчики

Зелень кропу та петрушки по 1 пучку

Сіль

Цукор

Перець

Оцет

Подача

Сметана 100 г

Копчення вишнева щепа

Приготування

Запечений бульйон

Основа цього борщу — потужний, концентрований бульйон. Замість звичайного варіння свинячі ребра спершу запікають разом із морквою та цибулею за 220°C у режимі гриль. Цей крок:

підсилює смак

додає глибини та легкої копченої нотки

робить бульйон «ресторанним» за характером

Після запікання м’ясо вариться з селерою, лавром (обпаленим — ще один шефський штрих) і чорним перцем. Результат — насичений, але чистий смак без зайвої важкості.

Буряк

У цьому борщі буряк не «один з овочів», а справжній соліст. Його:

нарізають соломкою

швидко обсмажують

тушкують окремо з томатною пастою, оцтом, цукром і водою 30 хв.

Завдяки цьому:

Буряк повністю розкриває солодкість

Зберігає глибокий бордовий колір

Не «вбивається» кислотністю

Важливий акцент — якісна томатна паста. Саме вона дає баланс між кислинкою та солодом.

Карамелізація овочів

Цибуля та морква обсмажуються з дрібкою солі та цукру, але не для солодкості, а для карамельних нот, які роблять смак борщу багатшим. Цей етап часто ігнорують удома, але саме він створює «той самий» ресторанний посмак.

Фінальний акорд із сала, часнику та зелені

Справжній «вау» ефект — це заправка, яку додають наприкінці:

сало

часник

кріп і петрушка

трохи води

Усе перебивається до пасти та вводиться у борщ перед самим вимкненням. Це дає:

кремову текстуру

глибокий аромат

смак, який «збирається» в єдину композицію

Чому борщ має настоятися

Як і будь-яка складна страва, борщ потребує часу, мінімум — 30 хв. Ідеально — ніч у холодильнику. За цей час:

смак стає глибшим

кислота, сіль і солодкість вирівнюються

борщ «дозріває», мов хороше вино

Подача

Окрема історія — копчена сметана. 30 хв на вишневій щепі та звичайна сметана перетворюється на гастрономічний акцент, який:

додає аромату

підсилює м’ясну основу

робить подачу по-справжньому ресторанною

Цей борщ — не про змагання з маминим. Він про повагу до традиції, помножену на професійну техніку.

Запечений бульйон, окремо тушкований буряк, фінальна ароматна паста та терпіння — ось формула борщу, який хочеться їсти повільно, мовчки та з задоволенням.