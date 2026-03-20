Бренді-снапс youtube.com/@Darren_McGrady / © YouTube

Бренді-снапс — це класичний британський десерт, який підкорює поєднанням хрусткої основи та ніжної кремової начинки. Він легкий у приготуванні, має неймовірно ефектний вигляд і миттєво додає святкового настрою будь-якому столу.

Королівський шеф Даррен МакГреді розповів про рецепт десерту, який готував для королеви під час літніх чаювань у палаці. І навіть якщо ви не плануєте королівський захід, цей десерт здатний справити враження на друзів і родину.

Інгредієнти

Для хрустких трубочок

несолоне масло ½ склянки

світлий коричневий цукор ½ склянки

золотий сироп ½ склянки

пшеничне борошно ½ склянки

мелений імбир ½ ч. л

Для крему

жирні вершки 2 склянки

цукор ¼ склянки

бренді 2 ч. л

Приготування

Розігрійте духовку до 180°C і застеліть деко силіконовими килимками. У маленькій каструлі розтопіть масло, цукор і золотий сироп, помішуйте до гладкої консистенції, але не доводьте до кипіння. Додайте борошно та імбир, збийте до однорідної пасти. Викладіть по чайній ложці суміші на деко, залиште місце для розтікання. Випікайте 5 хв до золотистого кольору. Дайте трохи охолонути, підніміть лопаткою та обережно переверніть. Обережно скрутіть їх навколо ручки дерев’яної ложки, маленької качалки або спеціальної форми-конуса. Дайте охолонути приблизно 1 хв та зніміть форму. Збийте вершки з цукром і бренді до стійких піків. Перед подаванням наповніть кремом хрусткі трубочки за допомогою кондитерського мішка.

Поради від королівського шефа

Суміш не повинна закипати, інакше десерт втратить ніжність.

Використовуйте силіконовий килимок для рівномірного випікання.

Трубочки можна наповнити збитими вершками, морозивом або поєднувати з ягодами.

Бренді-снапс — не лише десерт, а маленька королівська традиція, яку можна відтворити у себе вдома. Хрусткі, ніжні та вишукані, вони підкорюють своєю простотою та смаком, здатні перетворити будь-який обід на справжнє свято.