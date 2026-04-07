Як приготувати брюссельську капусту у смачному кремовому соусі

Брюссельська капуста у соусі tiktok.com/@lypovva

У світі, де ми все частіше шукаємо баланс між швидкістю приготування і смаком ресторанного рівня, овочі переживають справжній ренесанс. І брюссельська капуста — не виняток. Завдяки правильній текстурі, температурі та соусу вона перетворюється з «дитячого страху» на страву, яку хочеться подати навіть до святкового столу. Фудблогерка та авторка сторінки lypovva запропонувала саме такий варіант, доступний, швидкий та водночас вишуканий.

Брюссельська капуста у соусі tiktok.com/@lypovva

Інгредієнти

брюссельська капуста 300 г

сіль

перець

сушений часник

олія 1 ст. л

Для соусу

вершкове масло 15 г

цибуля 1 шт.

часник 1–2 зубчики

вода 100 мл

бульйонний кубик ½ шт.

крем-сир 80 г

гірчиця у зернах 1 ст. л

мед 1 ст. л

петрушка

Приготування

Брюссельська капуста

Капусту потрібно розрізати навпіл, приправити спеціями та злегка збризнути олією. Далі переходьте до запікання в аерогрилі за 180°C, 9–10 хв або у духовці за 190°C, 10–15 хв. Саме цей етап відповідає за текстуру, зовні утворюється рум’яна скоринка, а всередині капуста залишається ніжною.

Соус

Спочатку на вершковому маслі обсмажте цибулю та часник до м’якості. Далі додайте воду з розчиненим бульйонним кубиком, крем-сиром, гірчицею та медом.

У результаті виходить соус, який поєднує кремову ніжність, легку пікантність і делікатну солодкість.

Фінальний акорд

До соусу додайте запечену капусту та протушкуйте кілька хвилин, щоб вона повністю вкрилася кремовою текстурою. Зверху посипте свіжою петрушкою, яка додасть страві легкості та свіжості.

Іноді достатньо одного вдалого рецепта, щоб змінити ставлення до знайомих продуктів. Брюссельська капуста у кремовому соусі — саме та історія, проста, затишна та водночас дуже смачна та ароматна.