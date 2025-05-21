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Як приготувати чевапчичі: домашній рецепт маленьких балканських ковбасок
Чевапчичі — це маленькі ковбаски з м’ясного фаршу, які можна посмажити на сковороді або запекти у духовці.
Додайте в м’ясо незвичайний інгредієнт — соду, яка зробить страву соковитим і ніжним.
Інгредієнти
- яловичина (м'якоть)
- 400 г
- свинина (м'якоть)
- 400 г
- цибуля
- 2 шт.
- вода мінеральна газована
- 50 мл
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- приправа «карі»
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
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- сода
- щіпка
- сіль
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- олія
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Цибулю очистьте і дрібно наріжте.
М’ясо вимийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте на маленькі шматочки і пропустіть через м’ясорубку.
Додайте цибулю, паприку, карі, чорний мелений перець, соду, сіль влийте газовану воду, перемішайте і кілька разів добре відбийте до однорідної консистенції.
Згорніть у кулю, обмажте олією, накрийте плівкою і відправте в холодильник на 2-3 години.
Готовий фарш викладіть у кондитерський рукав і сформуйте ковбаски завдовжки 6-8 сантиметрів.
У сковороді розігрійте олію і обсмажте чевапчичі до готовності, періодично перевертаючи, щоб вони рівномірно підрум’янилися.
Поради:
Використовувати можна готовий фарш.
Ковбаски можна сформувати руками, змоченими у воді.