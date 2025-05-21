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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати чевапчичі: домашній рецепт маленьких балканських ковбасок

Чевапчичі — це маленькі ковбаски з м’ясного фаршу, які можна посмажити на сковороді або запекти у духовці.

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
330 ккал
Чевапчичі

Чевапчичі / © Credits

Додайте в м’ясо незвичайний інгредієнт — соду, яка зробить страву соковитим і ніжним.

Інгредієнти

яловичина (м'якоть)
400 г
свинина (м'якоть)
400 г
цибуля
2 шт.
вода мінеральна газована
50 мл
паприка мелена
1 ч. л.
приправа «карі»
1 ч. л.
перець чорний мелений
сода
щіпка
сіль
олія

  1. Цибулю очистьте і дрібно наріжте.

  2. М’ясо вимийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте на маленькі шматочки і пропустіть через м’ясорубку.

  3. Додайте цибулю, паприку, карі, чорний мелений перець, соду, сіль влийте газовану воду, перемішайте і кілька разів добре відбийте до однорідної консистенції.

  4. Згорніть у кулю, обмажте олією, накрийте плівкою і відправте в холодильник на 2-3 години.

  5. Готовий фарш викладіть у кондитерський рукав і сформуйте ковбаски завдовжки 6-8 сантиметрів.

  6. У сковороді розігрійте олію і обсмажте чевапчичі до готовності, періодично перевертаючи, щоб вони рівномірно підрум’янилися.

Поради:

  • Використовувати можна готовий фарш.

  • Ковбаски можна сформувати руками, змоченими у воді.

Дата публікації
Кількість переглядів
153
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