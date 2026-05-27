- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 95
- Час на прочитання
- 2 хв
Як приготувати домашню "Дрогобицьку" ковбасу — оригінальний рецепт
«Дрогобицька» — не просто ковбаса, а частина української кулінарної традиції, яку сьогодні легко відтворити на власній кухні, без зайвих добавок, але з точністю до грамів, часу й технології.
Рецепт «Дрогобицької» ковбаси, про який розповіли на сторінці Recipe for happiness, — це приклад того, як класична м’ясна техніка поєднується з сучасним домашнім підходом. Тут немає складних промислових процесів, але є головне — якісне м’ясо, терпіння та дотримання технології. Ця ковбаса — про текстуру, соковитість і правильне визрівання.
Інгредієнти
- свинина без жиру
- 300 г
- напівжирна свинина
- 700 г
- суміш спецій
- 23 г на 1 кг м’яса
- крижана вода
- 120 г
Приготування
Спочатку пісну частину м’яса подрібнюють на м’ясорубці, а напівжирну — нарізають брусочками.
Далі все м’ясо засолюють спеціальною сумішшю приправ і залишають визрівати на 2 доби.
Після цього до маси додають крижану воду, це важливий етап, який впливає на соковитість.
Суміш ретельно вимішують 10–15 хв, саме цей крок формує правильну структуру фаршу.
Колагенову оболонку замочують у підсоленій воді на 15–20 хв, після чого щільно наповнюють підготовленою масою та формують ковбасу.
Далі її відправляють у холодну духовку. Температуру виставляють на 80°C і готують приблизно 3,5 години.
Після запікання ковбасу одразу охолоджують під холодною водою, потім пакують і залишають у холодильнику.
Авторка рецепта радить звернути увагу на додаткові інструменти, для зручності можна використовувати набір спеціальних м’ясних сумішей, а також заздалегідь придбати колагенову оболонку та формувальну сітку для рулетів, це спрощує процес і робить форму стабільнішою.
Домашня «Дрогобицька» ковбаса — не просто рецепт, а спосіб повернути контроль над тим, що ми їмо. Тут немає випадкових інгредієнтів чи поспіху, лише м’ясо, спеції, час і технологія, яка працює десятиліттями.