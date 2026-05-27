Рецепти
95
2 хв

Як приготувати домашню "Дрогобицьку" ковбасу — оригінальний рецепт

«Дрогобицька» — не просто ковбаса, а частина української кулінарної традиції, яку сьогодні легко відтворити на власній кухні, без зайвих добавок, але з точністю до грамів, часу й технології.

Станіслава Бондаренко
Час приготування
52 години
Харчова цінність на 100 г
330 ккал
«Дрогобицька» ковбаса tiktok.com/@innakluchnik31

Рецепт «Дрогобицької» ковбаси, про який розповіли на сторінці Recipe for happiness, — це приклад того, як класична м’ясна техніка поєднується з сучасним домашнім підходом. Тут немає складних промислових процесів, але є головне — якісне м’ясо, терпіння та дотримання технології. Ця ковбаса — про текстуру, соковитість і правильне визрівання.

Інгредієнти

свинина без жиру
300 г
напівжирна свинина
700 г
суміш спецій
23 г на 1 кг м’яса
крижана вода
120 г
Приготування

  1. Спочатку пісну частину м’яса подрібнюють на м’ясорубці, а напівжирну — нарізають брусочками.

  2. Далі все м’ясо засолюють спеціальною сумішшю приправ і залишають визрівати на 2 доби.

  3. Після цього до маси додають крижану воду, це важливий етап, який впливає на соковитість.

  4. Суміш ретельно вимішують 10–15 хв, саме цей крок формує правильну структуру фаршу.

  5. Колагенову оболонку замочують у підсоленій воді на 15–20 хв, після чого щільно наповнюють підготовленою масою та формують ковбасу.

  6. Далі її відправляють у холодну духовку. Температуру виставляють на 80°C і готують приблизно 3,5 години.

  7. Після запікання ковбасу одразу охолоджують під холодною водою, потім пакують і залишають у холодильнику.

Авторка рецепта радить звернути увагу на додаткові інструменти, для зручності можна використовувати набір спеціальних м’ясних сумішей, а також заздалегідь придбати колагенову оболонку та формувальну сітку для рулетів, це спрощує процес і робить форму стабільнішою.

Домашня «Дрогобицька» ковбаса — не просто рецепт, а спосіб повернути контроль над тим, що ми їмо. Тут немає випадкових інгредієнтів чи поспіху, лише м’ясо, спеції, час і технологія, яка працює десятиліттями.

