Як приготувати домашній квас без дріжджів

Зробити такий квас абсолютно нескладно, якщо ви любите хліб із кминовим ароматом, то використовуйте «Бородинський», а якщо ні, тоді просто житній. У результаті вийде газований, солодкий, з приємною кислинкою квас без дріжджів.

Інгредієнти хліб житній 250 г цукор 180 вода 2,5 л родзинки 20 г

Хліб наріжте на невеликі шматочки. Викладіть на деко і підсушіть в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 10-15 хвилин до золотистого кольору.

Налийте в каструлю воду, доведіть до кипіння, всипте 150 г цукру, перемішайте до його розчинення і остудіть до теплого стану.

У чисту, суху трилітрову банку викладіть сухарі, родзинки та залийте солодкою водою, не до самого верху, перемішайте. Накрийте банку марлею, складеною в три шари, зафіксуйте її гумкою і залиште банку в теплому темному місці на 4 дні. Потім квас процідіть через марлю, додайте решту цукру і перемішайте.

У попередньо вимиті та висушені пластикові пляшки покладіть 5-6 штучок родзинок на одну пляшку, розлийте квас по пляшках, залишаючи 3-5 сантиметрів вільного простору, щільно закрийте та залиште на шість годин у темному, теплому місці, потім відправте квас у холодильник.

Поради: