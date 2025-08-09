- Дата публікації
Категорія
- Рецепти
Як приготувати домашній квас без дріжджів
Приготуйте домашній натуральний напій, який чудово освіжає та вгамовує спрагу у спекотний літній день.
Зробити такий квас абсолютно нескладно, якщо ви любите хліб із кминовим ароматом, то використовуйте «Бородинський», а якщо ні, тоді просто житній. У результаті вийде газований, солодкий, з приємною кислинкою квас без дріжджів.
Інгредієнти
- хліб житній
- 250 г
- цукор
- 180
- вода
- 2,5 л
- родзинки
- 20 г
Хліб наріжте на невеликі шматочки. Викладіть на деко і підсушіть в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 10-15 хвилин до золотистого кольору.
Налийте в каструлю воду, доведіть до кипіння, всипте 150 г цукру, перемішайте до його розчинення і остудіть до теплого стану.
У чисту, суху трилітрову банку викладіть сухарі, родзинки та залийте солодкою водою, не до самого верху, перемішайте. Накрийте банку марлею, складеною в три шари, зафіксуйте її гумкою і залиште банку в теплому темному місці на 4 дні. Потім квас процідіть через марлю, додайте решту цукру і перемішайте.
У попередньо вимиті та висушені пластикові пляшки покладіть 5-6 штучок родзинок на одну пляшку, розлийте квас по пляшках, залишаючи 3-5 сантиметрів вільного простору, щільно закрийте та залиште на шість годин у темному, теплому місці, потім відправте квас у холодильник.
Поради:
Цукру можна покласти трохи менше.