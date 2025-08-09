ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати домашній квас без дріжджів

Приготуйте домашній натуральний напій, який чудово освіжає та вгамовує спрагу у спекотний літній день.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
30 ккал
Домашній квас без дріжджів

Домашній квас без дріжджів / © Credits

Зробити такий квас абсолютно нескладно, якщо ви любите хліб із кминовим ароматом, то використовуйте «Бородинський», а якщо ні, тоді просто житній. У результаті вийде газований, солодкий, з приємною кислинкою квас без дріжджів.

Інгредієнти

хліб житній
250 г
цукор
180
вода
2,5 л
родзинки
20 г

Хліб наріжте на невеликі шматочки. Викладіть на деко і підсушіть в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 10-15 хвилин до золотистого кольору.

Налийте в каструлю воду, доведіть до кипіння, всипте 150 г цукру, перемішайте до його розчинення і остудіть до теплого стану.

У чисту, суху трилітрову банку викладіть сухарі, родзинки та залийте солодкою водою, не до самого верху, перемішайте. Накрийте банку марлею, складеною в три шари, зафіксуйте її гумкою і залиште банку в теплому темному місці на 4 дні. Потім квас процідіть через марлю, додайте решту цукру і перемішайте.

У попередньо вимиті та висушені пластикові пляшки покладіть 5-6 штучок родзинок на одну пляшку, розлийте квас по пляшках, залишаючи 3-5 сантиметрів вільного простору, щільно закрийте та залиште на шість годин у темному, теплому місці, потім відправте квас у холодильник.

Поради:

  • Цукру можна покласти трохи менше.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie