домашній майонез / © Credits

Одначе, фудблогер Travis Clarke розповів, що майонез може бути легким, білковим і цілком корисним, а також поділився рецептом його приготування.

Тренд на домашні соуси — логічне продовження моди на усвідомлене харчування. Ми дедалі частіше читаємо етикетки, уникаємо зайвого цукру, трансжирів і прагнемо контролювати те, що їмо. Саме тому рецепт домашнього майонезу став вірусним, адже тут мінімум інгредієнтів, максимум користі та знайомий смак, який не потребує компромісів.

Інгредієнти варені яйця 3 шт. лимонний сік 1 ч. л діжонська гірчиця 1 ч. л вустерський соус 1 ч. л грецький йогурт 5% 1 ст. л сіль перець трохи води

Приготування

Усі інгредієнти потрібно просто збити блендером до кремової, однорідної консистенції. Якщо соус здається надто густим, додайте трохи води.

Сам автор зізнається, що довго експериментував із пропорціями та саме ця версія стала ідельною.

Поради

Цей майонез — чудова база для варіацій:

додайте часник і отримаєте айолі

трохи копченої паприки та соус заграє іспанськими мотивами

зелень і лимонну цедру, для свіжого весняного настрою

Він добре поєднується з салатами, сендвічами, запеченими овочами та навіть як соус до картоплі.

Домашній майонез — приклад того, як знайомі продукти можуть заграти по-новому, якщо подивитися на них сучасно.