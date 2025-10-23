ТСН у соціальних мережах

Як приготувати домашній сир страчателла за 5 хв: простий рецепт

Якщо ви думали, що страчателла — це складна та дорога насолода, час змінити думку.

Станіслава Бондаренко
Кухар Олександр Огороднік розповів, як приготувати цей ніжний італійський сир у домашніх умовах всього за 5 хв. І найприємніше — вам не доведеться витрачати на нього сотні гривень у магазині.

Страчателла — це, по суті, суміш рваної моцарели та вершків. Цей сир відомий своєю м’якою, кремовою текстурою та ніжним вершковим смаком, який ідеально підходить для пасти, салатів або навіть десертів з інжиру та меду.

Інгредієнти

моцарела
125 г
вершки
60 г
сіль

Приготування

  1. Розірвіть моцарелу на волокна. Це основа кремової текстури.

  2. Додайте вершки. Оберіть жирні вершки, вони роблять сир ніжнішим і ароматнішим.

  3. Перемішайте та додайте дрібку солі.

Ви отримаєте ніжну, вершкову, свіжу страчателлу, яка на смак практично не відрізняється від дорогих магазинних варіантів.

Подача

  • Класично: з помідорами, базиліком та оливковою олією.

  • Для пасти: додайте ложку страчателли у гарячу пасту, сир розтане та створить кремовий соус.

  • Десерт: поєднайте з інжиром і медом для легкої італійської насолоди.

Тепер ви знаєте, як зробити італійський делікатес у домашніх умовах швидко, просто та смачно. Страчателла — це ідеальний спосіб урізноманітнити буденні страви чи здивувати гостей ніжним сирним десертом.

