Як приготувати домашній сир страчателла за 5 хв: простий рецепт
Якщо ви думали, що страчателла — це складна та дорога насолода, час змінити думку.
Кухар Олександр Огороднік розповів, як приготувати цей ніжний італійський сир у домашніх умовах всього за 5 хв. І найприємніше — вам не доведеться витрачати на нього сотні гривень у магазині.
Страчателла — це, по суті, суміш рваної моцарели та вершків. Цей сир відомий своєю м’якою, кремовою текстурою та ніжним вершковим смаком, який ідеально підходить для пасти, салатів або навіть десертів з інжиру та меду.
Інгредієнти
- моцарела
- 125 г
- вершки
- 60 г
- сіль
-
Приготування
Розірвіть моцарелу на волокна. Це основа кремової текстури.
Додайте вершки. Оберіть жирні вершки, вони роблять сир ніжнішим і ароматнішим.
Перемішайте та додайте дрібку солі.
Ви отримаєте ніжну, вершкову, свіжу страчателлу, яка на смак практично не відрізняється від дорогих магазинних варіантів.
Подача
Класично: з помідорами, базиліком та оливковою олією.
Для пасти: додайте ложку страчателли у гарячу пасту, сир розтане та створить кремовий соус.
Десерт: поєднайте з інжиром і медом для легкої італійської насолоди.
Тепер ви знаєте, як зробити італійський делікатес у домашніх умовах швидко, просто та смачно. Страчателла — це ідеальний спосіб урізноманітнити буденні страви чи здивувати гостей ніжним сирним десертом.