Домашня їжа — це не про складність, а про контроль, якість і задоволення. І якщо ви досі думаєте, що зробити кисломолочний сир вдома — це довго та клопітно, маємо добру новину, всього 30 хв і він готовий.

Саме таким рецептом поділився кухар Олександр Огороднік — швидким, надійним і перевіреним. Без заквасок, термометрів для ферментації та зайвих рухів. Лише молоко, кефір і трохи уваги.

Інгредієнти Молоко 3,5% 2 л Кефір 3,5% 1 л

Важливо: не використовуйте ультрапастеризоване молоко, адже воно не згортається через особливе термічне оброблення.

Приготування

Нагрійте молоко майже до кипіння — приблизно 90–95°C. Воно має бути гарячим, але не «втікати». Влийте кефір — згусток утвориться практично миттєво. Легенько прогрійте ще раз до легкого кипіння, вимкніть вогонь і залиште на 5–10 хв. Процідіть масу через марлю чи дрібне сито і сир готовий.

Без ферментів і годин очікування.

Поради

Чим жирніше молоко, тим ніжніший та вершковіший сир

Не перегрівайте після додавання кефіру, інакше сир стане жорстким

Не відтискайте марлю занадто сильно, якщо хочете м’яку текстуру

Не виливайте сироватку. Вона ідеальна для млинців, оладок, тіста для хліба та смузі.

З чим їсти

Цей сир універсальний:

для сирників

для вареників

з медом, ягодами чи фруктами

у солоному варіанті — з зеленню та оливковою олією

Він ніжний, без різкої кислинки, з чистим молочним смаком — саме той, який хочеться їсти просто так.

Домашній кисломолочний сир — це приклад того, як простота перемагає складність. Без дорогого обладнання, без спеціальних заквасок, без зайвого стресу. Лише пів години і ви отримуєте продукт, якому довіряєте на всі сто.