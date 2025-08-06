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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати домашній «Живчик» із яблук

Цей корисний напій з яблук стане чудовою альтернативою магазинному «Живчику».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
37 ккал
домашній «Живчик» з яблук

Домашній «Живчик» з яблук / © Credits

Готується дуже просто, тому що яблука очищати не потрібно, просто наріжте їх пластинами, залийте окропом, залиште на добу, процідіть, додайте цукор, лимонну кислоту та остудіть.

Інгредієнти

яблука (нарізані)
5-літрове відро
вода (окріп)
5 л
цукор
300 г
лимонна кислота
0,5 ч. л.

  1. Яблука помийте, наріжте пластинами, залийте окропом, накрийте кришкою та залиште на добу.

  2. Потім яблука дістаньте, компот процідіть через дрібне сито чи марлю.

  3. Додайте цукор, лимонну кислоту, перемішайте.

  4. Доведіть до кипіння та варіть 3-5 хвилин.

  5. Розлийте в банки, накрийте кришками та остудіть.

  6. Зберігайте у холодильнику.

Поради:

  • Яблука не потрібно очищати і вирізати серцевину з насінням.

  • За бажання у напій можна додати м'яту чи апельсин із цедрою.

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