ферментовані томати чері з розмарином / © Credits

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Якщо ви любите домашню заготівлю, проте хочете спробувати щось цікавіше за традиційні мариновані овочі, зверніть увагу на ферментовані томати. Про рецепт розповіли на сторінці v.vanilinka. Секрет їхнього смаку у поєднанні ароматного розмарину, часнику, перцю та правильного сольового розчину.

Інгредієнти томати чері 500–700 г розмарин 2–4 гілочки часник 2–4 зубчики чорний перець 6 горошин духмяний перець 2 горошини зерна гірчиці дрібка лавровий листок 1 шт. гострий перець ½ шт. питна вода 1 л сіль (для 4% сольового розчину) 40 г

Приготування

На дно чистої стерилізованої банки викладіть нарізаний слайсами часник, кільця гострого перцю, зерна гірчиці, лавровий лист, чорний та духмяний перець і гілочку розмарину. Томати чері вимийте та кожен обережно проколіть зубочисткою. Так вони краще вбиратимуть аромати та не тріскатимуться під час ферментації. Щільно викладіть помідори у банку, додайте між шарами решту гілочок розмарину. Розчиніть 40 г солі в 1 л питної води. Залийте томати розсолом так, щоб вони були повністю занурені у рідину. Накрийте банку марлею, зафіксуйте її гумкою та залиште на 5–7 днів за температури 17–22°C. Щодня перевіряйте, як проходить ферментація. Десь з 4 дня, куштуйте томати, щоб визначити бажаний рівень кислинки та насиченості смаку. Коли помідори набудуть потрібного смаку, щільно закрийте банку кришкою та переставте у холодильник. Ще 1–2 доби у холоді та смак стане гармонійніщим.

Кілька простих інгредієнтів створюють щось справді особливе. Подавайте їх до м’яса, запечених овочів, сиру чи просто смакуйте зі шматочком свіжого хліба. І будьте готові, що ця ароматна закуска має всі шанси стати вашою новою домашньою гастрономічною звичкою.

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