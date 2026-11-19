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Як приготувати ферментовані томати чері з розмарином
Ароматні, соковиті та виразними середземноморськими нотками — ці ферментовані томати чері здатні перетворити навіть найпростішу вечерю на маленьке гастрономічне свято.
Якщо ви любите домашню заготівлю, проте хочете спробувати щось цікавіше за традиційні мариновані овочі, зверніть увагу на ферментовані томати. Про рецепт розповіли на сторінці v.vanilinka. Секрет їхнього смаку у поєднанні ароматного розмарину, часнику, перцю та правильного сольового розчину.
Інгредієнти
- томати чері
- 500–700 г
- розмарин
- 2–4 гілочки
- часник
- 2–4 зубчики
- чорний перець
- 6 горошин
- духмяний перець
- 2 горошини
- зерна гірчиці
- дрібка
- лавровий листок
- 1 шт.
- гострий перець
- ½ шт.
- питна вода
- 1 л
- сіль (для 4% сольового розчину)
- 40 г
Приготування
На дно чистої стерилізованої банки викладіть нарізаний слайсами часник, кільця гострого перцю, зерна гірчиці, лавровий лист, чорний та духмяний перець і гілочку розмарину.
Томати чері вимийте та кожен обережно проколіть зубочисткою. Так вони краще вбиратимуть аромати та не тріскатимуться під час ферментації.
Щільно викладіть помідори у банку, додайте між шарами решту гілочок розмарину.
Розчиніть 40 г солі в 1 л питної води.
Залийте томати розсолом так, щоб вони були повністю занурені у рідину.
Накрийте банку марлею, зафіксуйте її гумкою та залиште на 5–7 днів за температури 17–22°C.
Щодня перевіряйте, як проходить ферментація. Десь з 4 дня, куштуйте томати, щоб визначити бажаний рівень кислинки та насиченості смаку.
Коли помідори набудуть потрібного смаку, щільно закрийте банку кришкою та переставте у холодильник.
Ще 1–2 доби у холоді та смак стане гармонійніщим.
Кілька простих інгредієнтів створюють щось справді особливе. Подавайте їх до м’яса, запечених овочів, сиру чи просто смакуйте зі шматочком свіжого хліба. І будьте готові, що ця ароматна закуска має всі шанси стати вашою новою домашньою гастрономічною звичкою.