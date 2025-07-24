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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати філе хека в сметанному клярі

Рибу в клярі подають як гарячою, так і холодною. Як основну страву або з гарніром із картопляного пюре, рису чи зі свіжими овочами.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
129 ккал
Філе хека в сметанному клярі

Філе хека в сметанному клярі / © Credits

Філе хека, приготоване за цим рецептом, виходить ніжним і соковитим завдяки сметанному кляру.

Інгредієнти

хек (філе)
500 г
яйце куряче
1 шт.
борошно пшеничне
100 г
сметана
120 г
куркума
1/4 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
олія

  1. Рибу заздалегідь розморозьте, промийте під холодною водою, очистьте філе від шкіри та наріжте на порційні шматочки.

  2. У мисці з'єднайте сметану, яйце, сіль, перець чорний мелений, куркуму, перемішайте, всипте борошно і ще раз добре перемішайте до однорідності, кляр має бути досить густим.

  3. Кожен шматочок риби вмочіть у кляр і обсмажте на добре розігрітій пательні з олією з двох боків до золотистого кольору. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

  • Використовуйте філе будь-якої нежирної морської риби.

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Дата публікації
Кількість переглядів
50
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