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Як приготувати філе хека в сметанному клярі
Рибу в клярі подають як гарячою, так і холодною. Як основну страву або з гарніром із картопляного пюре, рису чи зі свіжими овочами.
Філе хека, приготоване за цим рецептом, виходить ніжним і соковитим завдяки сметанному кляру.
Інгредієнти
- хек (філе)
- 500 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- борошно пшеничне
- 100 г
- сметана
- 120 г
- куркума
- 1/4 ч. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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- олія
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Рибу заздалегідь розморозьте, промийте під холодною водою, очистьте філе від шкіри та наріжте на порційні шматочки.
У мисці з'єднайте сметану, яйце, сіль, перець чорний мелений, куркуму, перемішайте, всипте борошно і ще раз добре перемішайте до однорідності, кляр має бути досить густим.
Кожен шматочок риби вмочіть у кляр і обсмажте на добре розігрітій пательні з олією з двох боків до золотистого кольору. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Поради:
Сметану використовуйте будь-якої жирності.
Використовуйте філе будь-якої нежирної морської риби.