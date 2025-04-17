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Як приготувати фруктовий мус
Для приготування фруктового мусу використовуйте будь-який компот чи сік. З цим десертом впорається навіть господиня-початківиця.
Фруктовий мус люблять і дорослі, і діти. Його можна приготувати до будь-якого свята або подати як десерт.
Інгредієнти
- компот (будь-який)
- 500 мл
- манна крупа
- 3 ст. л.
- ванільний цукор
- 10 г
Компот доведіть до кипіння, тонкою цівкою всипте манну крупу, водночас другою рукою інтенсивно помішуйте, щоб не утворилися манні грудочки, і варіть 2-3 хвилини.
Потім перелийте в інший посуд, додайте ванільний цукор і остудіть.
Збийте міксером до пишної світлої маси.
Розкладіть мус по креманках і відправте в холодильник на годину.
Поради:
За бажанням прикрасьте зверху ягодами або фруктами.
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