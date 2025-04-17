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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати фруктовий мус

Для приготування фруктового мусу використовуйте будь-який компот чи сік. З цим десертом впорається навіть господиня-початківиця.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
119 ккал
Фруктовий мус

Фруктовий мус / © Credits

Фруктовий мус люблять і дорослі, і діти. Його можна приготувати до будь-якого свята або подати як десерт.

Інгредієнти

компот (будь-який)
500 мл
манна крупа
3 ст. л.
ванільний цукор
10 г

Компот доведіть до кипіння, тонкою цівкою всипте манну крупу, водночас другою рукою інтенсивно помішуйте, щоб не утворилися манні грудочки, і варіть 2-3 хвилини.

Потім перелийте в інший посуд, додайте ванільний цукор і остудіть.

Збийте міксером до пишної світлої маси.

Розкладіть мус по креманках і відправте в холодильник на годину.

Поради:

  • За бажанням прикрасьте зверху ягодами або фруктами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
57
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