Як приготувати фруктовий мус

Фруктовий мус / © Credits

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Фруктовий мус люблять і дорослі, і діти. Його можна приготувати до будь-якого свята або подати як десерт.

Інгредієнти компот (будь-який) 500 мл манна крупа 3 ст. л. ванільний цукор 10 г

Компот доведіть до кипіння, тонкою цівкою всипте манну крупу, водночас другою рукою інтенсивно помішуйте, щоб не утворилися манні грудочки, і варіть 2-3 хвилини.

Потім перелийте в інший посуд, додайте ванільний цукор і остудіть.

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Збийте міксером до пишної світлої маси.

Розкладіть мус по креманках і відправте в холодильник на годину.

Поради:

За бажанням прикрасьте зверху ягодами або фруктами.

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