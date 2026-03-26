- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 89
- Час на прочитання
- 2 хв
Як приготувати фрикадельки з сиром — ідея для затишної вечері
Соковиті всередині, ніжні зовні та з тягучим сиром у середині, ці фрикадельки легко можуть стати головною стравою вашого домашнього меню.
У світі швидких рецептів і напівфабрикатів особливо цінуються ті страви, які готуються просто, але смакують як у ресторані. Фрикадельки — класика, знайома з дитинства, але варто додати сир і вершковий соус і вона отримує нове, сучасне звучання. На сторінці petrocook розповіли про рецепт, який поєднує прості інгредієнти та ресторанний результат. Ідеально для вечері, коли хочеться чогось по-справжньому смачного й комфортного.
Інгредієнти
- куряче філе
- 500 г
- шинка
- 200 г
- сир
- 200 г
- вершки
- 200 г
- вершковий сир
- 1 ст. л
- яйця
- 1 шт.
- сухарі
- 2 ст. л
- сіль
-
- перець
-
- спеції
-
Приготування
Куряче філе наріжте на дрібні шматочки, а потім подрібніть ножем до консистенції фаршу.
Перекладіть у миску та додайте сіль і перець, улюблені спеції, яйце та сухарі.
Добре перемішайте до однорідності.
Шинку наріжте на невеликі частини, а сир — кубиками.
Візьміть трохи фаршу, сформуйте кульку, всередину покладіть шматочок шинки та сир.
Акуратно загорніть начинку всередину та сформуйте рівну фрикадельку.
На розігрітій сковорідці з олією обсмажте фрикадельки майже до готовності.
Дістаньте фрикадельки, а в ту ж сковорідку додайте вершки, вершковий сир, сіль і перець.
Ретельно перемішайте до однорідності.
Поверніть фрикадельки назад у сковорідку та готуйте під кришкою ще декілька хвилин.
Подавання
Ідеальний варіант — картопляне пюре, яке чудово поєднується з вершковим соусом. Полийте страву соусом, у якому готувалися фрикадельки та отримаєте повноцінну вечерю.
Ці фрикадельки — приклад того, як із базових продуктів можна створити щось особливе. Вони поєднують знайомі смаки з новим настроєм і дарують той самий відчутний «домашній комфорт», якого часто бракує у повсякденності.
Цей рецепт, ще одне нагадування, щонайкраща їжа — та, яка готується з простотою та задоволенням.