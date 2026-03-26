Фрикадельки з сиром tiktok.com/@petrocook

У світі швидких рецептів і напівфабрикатів особливо цінуються ті страви, які готуються просто, але смакують як у ресторані. Фрикадельки — класика, знайома з дитинства, але варто додати сир і вершковий соус і вона отримує нове, сучасне звучання. На сторінці petrocook розповіли про рецепт, який поєднує прості інгредієнти та ресторанний результат. Ідеально для вечері, коли хочеться чогось по-справжньому смачного й комфортного.

Інгредієнти куряче філе 500 г шинка 200 г сир 200 г вершки 200 г вершковий сир 1 ст. л яйця 1 шт. сухарі 2 ст. л сіль перець спеції

Приготування

Куряче філе наріжте на дрібні шматочки, а потім подрібніть ножем до консистенції фаршу. Перекладіть у миску та додайте сіль і перець, улюблені спеції, яйце та сухарі. Добре перемішайте до однорідності. Шинку наріжте на невеликі частини, а сир — кубиками. Візьміть трохи фаршу, сформуйте кульку, всередину покладіть шматочок шинки та сир. Акуратно загорніть начинку всередину та сформуйте рівну фрикадельку. На розігрітій сковорідці з олією обсмажте фрикадельки майже до готовності. Дістаньте фрикадельки, а в ту ж сковорідку додайте вершки, вершковий сир, сіль і перець. Ретельно перемішайте до однорідності. Поверніть фрикадельки назад у сковорідку та готуйте під кришкою ще декілька хвилин.

Подавання

Ідеальний варіант — картопляне пюре, яке чудово поєднується з вершковим соусом. Полийте страву соусом, у якому готувалися фрикадельки та отримаєте повноцінну вечерю.

Ці фрикадельки — приклад того, як із базових продуктів можна створити щось особливе. Вони поєднують знайомі смаки з новим настроєм і дарують той самий відчутний «домашній комфорт», якого часто бракує у повсякденності.

Цей рецепт, ще одне нагадування, щонайкраща їжа — та, яка готується з простотою та задоволенням.