Рецепти
89
2 хв

Як приготувати фрикадельки з сиром — ідея для затишної вечері

Соковиті всередині, ніжні зовні та з тягучим сиром у середині, ці фрикадельки легко можуть стати головною стравою вашого домашнього меню.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
35 хвилин
240 ккал
Фрикадельки з сиром tiktok.com/@petrocook

У світі швидких рецептів і напівфабрикатів особливо цінуються ті страви, які готуються просто, але смакують як у ресторані. Фрикадельки — класика, знайома з дитинства, але варто додати сир і вершковий соус і вона отримує нове, сучасне звучання. На сторінці petrocook розповіли про рецепт, який поєднує прості інгредієнти та ресторанний результат. Ідеально для вечері, коли хочеться чогось по-справжньому смачного й комфортного.

Інгредієнти

куряче філе
500 г
шинка
200 г
сир
200 г
вершки
200 г
вершковий сир
1 ст. л
яйця
1 шт.
сухарі
2 ст. л
сіль
перець
спеції

Приготування

  1. Куряче філе наріжте на дрібні шматочки, а потім подрібніть ножем до консистенції фаршу.

  2. Перекладіть у миску та додайте сіль і перець, улюблені спеції, яйце та сухарі.

  3. Добре перемішайте до однорідності.

  4. Шинку наріжте на невеликі частини, а сир — кубиками.

  5. Візьміть трохи фаршу, сформуйте кульку, всередину покладіть шматочок шинки та сир.

  6. Акуратно загорніть начинку всередину та сформуйте рівну фрикадельку.

  7. На розігрітій сковорідці з олією обсмажте фрикадельки майже до готовності.

  8. Дістаньте фрикадельки, а в ту ж сковорідку додайте вершки, вершковий сир, сіль і перець.

  9. Ретельно перемішайте до однорідності.

  10. Поверніть фрикадельки назад у сковорідку та готуйте під кришкою ще декілька хвилин.

Подавання

Ідеальний варіант — картопляне пюре, яке чудово поєднується з вершковим соусом. Полийте страву соусом, у якому готувалися фрикадельки та отримаєте повноцінну вечерю.

Ці фрикадельки — приклад того, як із базових продуктів можна створити щось особливе. Вони поєднують знайомі смаки з новим настроєм і дарують той самий відчутний «домашній комфорт», якого часто бракує у повсякденності.

Цей рецепт, ще одне нагадування, щонайкраща їжа — та, яка готується з простотою та задоволенням.

