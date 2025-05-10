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Як приготувати гнізда з макаронів із фаршем на сковороді
Якщо ви любите макарони з м'ясом, то обов'язково приготуйте цю ніжну, оригінальну страву із чудовим смаком та ароматом.
М'ясні кульки та гарнір готуються на сковороді з овочами, томатною пастою, сметаною, сиром та ідеально зберігають свою форму. Дітям таке приготування макаронів точно сподобається.
Інгредієнти:
гнізда з макаронів - 300 г;
сир твердий – 100 г;
фарш свинячий – 300 г;
цибуля ріпчаста - 1 шт.;
часник – 2 зубчики;
перець чорний мелений;
сіль;
олія;
зелень (кріп, петрушка);
Для соусу:
цибуля ріпчаста - 2 шт.;
морква – 2 шт.;
вода – 500 г;
сметана – 100 г;
томатна паста – 2 ст. л;
перець чорний мелений;
сіль.
Приготування:
Сир натріть на велику тертку.
Зелень дрібно подрібніть.
Цибулю та часник очистьте, цибулю дрібно наріжте на кубики, часник видавіть через прес.
Викладіть у фарш, поперчіть, посоліть і добре перемішайте. З фаршу сформуйте кульки невеликого розміру та викладіть на макарони.
Для соусу цибулю наріжте на середні кубики, моркву натріть на тертку.
У сковороді розігрійте олію, обсмажте цибулю дві хвилини, потім викладіть моркву і обсмажте ще 5-7 хвилин до м'якості.
Додайте томатну пасту, сметану, чорний мелений перець, сіль, перемішайте, обсмажте дві хвилини, влийте гарячу воду і ще раз перемішайте.
Викладіть фаршировані гнізда на соус доведіть до кипіння, закрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 25 хвилин, потім посипте макаронні гнізда тертим сиром і тушкуйте ще п'ять хвилин.
Готову страву посипте подрібненою зеленню.
Поради:
Доливайте стільки окропу, щоб м'ясні гнізда були вгорі вкриті рідиною.
Фарш використовуйте будь-який.