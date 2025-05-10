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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
2 хв

Як приготувати гнізда з макаронів із фаршем на сковороді

Якщо ви любите макарони з м'ясом, то обов'язково приготуйте цю ніжну, оригінальну страву із чудовим смаком та ароматом.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гнізда з макаронів з фаршем на сковороді

Гнізда з макаронів з фаршем на сковороді / © Credits

М'ясні кульки та гарнір готуються на сковороді з овочами, томатною пастою, сметаною, сиром та ідеально зберігають свою форму. Дітям таке приготування макаронів точно сподобається.

Інгредієнти:

  • гнізда з макаронів - 300 г;

  • сир твердий – 100 г;

  • фарш свинячий – 300 г;

  • цибуля ріпчаста - 1 шт.;

  • часник – 2 зубчики;

  • перець чорний мелений;

  • сіль;

  • олія;

  • зелень (кріп, петрушка);

Для соусу:

  • цибуля ріпчаста - 2 шт.;

  • морква – 2 шт.;

  • вода – 500 г;

  • сметана – 100 г;

  • томатна паста – 2 ст. л;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Приготування:

  1. Сир натріть на велику тертку.

  2. Зелень дрібно подрібніть.

  3. Цибулю та часник очистьте, цибулю дрібно наріжте на кубики, часник видавіть через прес.

  4. Викладіть у фарш, поперчіть, посоліть і добре перемішайте. З фаршу сформуйте кульки невеликого розміру та викладіть на макарони.

  5. Для соусу цибулю наріжте на середні кубики, моркву натріть на тертку.

  6. У сковороді розігрійте олію, обсмажте цибулю дві хвилини, потім викладіть моркву і обсмажте ще 5-7 хвилин до м'якості.

  7. Додайте томатну пасту, сметану, чорний мелений перець, сіль, перемішайте, обсмажте дві хвилини, влийте гарячу воду і ще раз перемішайте.

  8. Викладіть фаршировані гнізда на соус доведіть до кипіння, закрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 25 хвилин, потім посипте макаронні гнізда тертим сиром і тушкуйте ще п'ять хвилин.

  9. Готову страву посипте подрібненою зеленню.

Поради:

  • Доливайте стільки окропу, щоб м'ясні гнізда були вгорі вкриті рідиною.

  • Фарш використовуйте будь-який.

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Дата публікації
Кількість переглядів
115
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