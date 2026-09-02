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Як приготувати гостру аджику з помідорів
Приготуйте домашню гостру аджику з помідорів, болгарського перцю, гострого перцю та часнику.
Чудово підійде до м’яса, пельменів або просто зі скибочкою хліба як перекус.
Інгредієнти
- помідори
- 500 г
- болгарський перець
- 500 г
- гострий перець чилі
- 100 г
- часник
- 100 г
- столовий оцет 9 %
- 25 мл
- цукор
- 3 ст. л.
- сіль
- 20 г
Овочі помийте.
Болгарський перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку та наріжте на шматочки.
Помідори розріжте на чотири частини.
Гострий перець чилі наріжте на шматочки.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Болгарський перець, гострий перець, помідори пропустіть через м’ясорубку і перекладіть у каструлю.
Додайте цукор, сіль і варіть на середньому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи, потім додайте часник, оцет і проваріть ще 5–8 хвилин.
Розлийте по баночках, охолодіть і зберігайте в холодильнику.
Поради:
Помідори та болгарський перець можна подрібнити у блендері.