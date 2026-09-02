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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
641
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати гостру аджику з помідорів

Приготуйте домашню гостру аджику з помідорів, болгарського перцю, гострого перцю та часнику.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
70 ккал
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аджика з помідорів

Аджика з помідорів / © Credits

Чудово підійде до м’яса, пельменів або просто зі скибочкою хліба як перекус.

Інгредієнти

помідори
500 г
болгарський перець
500 г
гострий перець чилі
100 г
часник
100 г
столовий оцет 9 %
25 мл
цукор
3 ст. л.
сіль
20 г

  1. Овочі помийте.

  2. Болгарський перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку та наріжте на шматочки.

  3. Помідори розріжте на чотири частини.

  4. Гострий перець чилі наріжте на шматочки.

  5. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  6. Болгарський перець, гострий перець, помідори пропустіть через м’ясорубку і перекладіть у каструлю.

  7. Додайте цукор, сіль і варіть на середньому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи, потім додайте часник, оцет і проваріть ще 5–8 хвилин.

  8. Розлийте по баночках, охолодіть і зберігайте в холодильнику.

Поради:

  • Помідори та болгарський перець можна подрібнити у блендері.

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