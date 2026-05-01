Рецепти
Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
2 хв

Як приготувати густий і кремовий суп із броколі та чедеру — страва, від якої навіть діти будуть у захваті

Суп із броколі та чедером — кремовий, ароматний, з ніжною текстурою і глибоким смаком, тож якщо ви шукаєте ідеальний рецепт для затишного вечора — це саме він.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
140 ккал
Суп із броколі та чедеру / tiktok.com/@thesapor

Іноді найкращі рецепти — ті, які дуже просто готувати, а смакувати вони можуть навіть краще, ніж у ресторані. Саме таким є суп із броколі та чедеру — класика американської кухні, яка вже давно стала світовим фаворитом.

На сторінці The Sapor розповіли про рецепт, який легко повторити вдома, але результат має вигляд і смакує на рівні гастропабу.

Інгредієнти

цибуля (дрібно нарізана)
1 шт.
шалот (дрібно нарізаний)
1 шт.
часник (подрібнений)
5 зубків
морква (натерта)
3 шт.
броколі (суцвіття, подрібнені)
4 скл.
курячий бульйон
4 скл.
молоко
2 скл.
жирні вершки
½ скл.
сир чедер (натертий)
3 скл.
бекон (нарізаний)
170 г
вершкове масло
3 ст. л.
борошно
⅓ скл.
сушений чебрець
2 ч. л.
часникова приправа
2 ч. л.
цибулева приправа
2 ч. л.
копчена паприка
1 ч. л.
мускатний горіх
¼ ч. л.
каєнський перець
1 ч. л.
сіль
перець
Приготування

  1. У великій каструлі на середньому вогні обсмажте бекон до хрусткого стану.

  2. Вийміть його та відкладіть, але залиште жир у каструлі.

  3. У жирі від бекону обсмажте цибулю і шалот, готуйте 3–4 хв, поки вони не стануть м’якими та прозорими.

  4. Додайте часник і готуйте ще 30 секунд до появи яскравого аромату.

  5. Додайте вершкове масло та борошно, добре перемішайте до утворення однорідної маси.

  6. Влийте курячий бульйон і перемішайте.

  7. Додайте моркву та броколі.

  8. Накрийте кришкою і варіть приблизно 15 хв, доки овочі не стануть м’якими.

  9. Влийте молоко та вершки, добре перемішайте.

  10. Додайте всі спеції та знову перемішайте до однорідності.

  11. Накрийте каструлю і залиште суп томитися на повільному вогні приблизно 20 хв.

  12. Потім додайте натертий сир чедер та обсмажений бекон.

  13. Перемішайте, доки сир повністю не розплавиться.

  14. Спробуйте та за потреби додайте сіль і перець.

Іноді саме такі прості, але продумані рецепти стають улюбленими. Тож якщо хочеться чогось затишного, густого та по-справжньому смачного — спробуйте приготувати цю першу страву.

