Суп із броколі та чедеру / tiktok.com/@thesapor

Іноді найкращі рецепти — ті, які дуже просто готувати, а смакувати вони можуть навіть краще, ніж у ресторані. Саме таким є суп із броколі та чедеру — класика американської кухні, яка вже давно стала світовим фаворитом.

На сторінці The Sapor розповіли про рецепт, який легко повторити вдома, але результат має вигляд і смакує на рівні гастропабу.

Інгредієнти цибуля (дрібно нарізана) 1 шт. шалот (дрібно нарізаний) 1 шт. часник (подрібнений) 5 зубків морква (натерта) 3 шт. броколі (суцвіття, подрібнені) 4 скл. курячий бульйон 4 скл. молоко 2 скл. жирні вершки ½ скл. сир чедер (натертий) 3 скл. бекон (нарізаний) 170 г вершкове масло 3 ст. л. борошно ⅓ скл. сушений чебрець 2 ч. л. часникова приправа 2 ч. л. цибулева приправа 2 ч. л. копчена паприка 1 ч. л. мускатний горіх ¼ ч. л. каєнський перець 1 ч. л. сіль перець

Приготування

У великій каструлі на середньому вогні обсмажте бекон до хрусткого стану. Вийміть його та відкладіть, але залиште жир у каструлі. У жирі від бекону обсмажте цибулю і шалот, готуйте 3–4 хв, поки вони не стануть м’якими та прозорими. Додайте часник і готуйте ще 30 секунд до появи яскравого аромату. Додайте вершкове масло та борошно, добре перемішайте до утворення однорідної маси. Влийте курячий бульйон і перемішайте. Додайте моркву та броколі. Накрийте кришкою і варіть приблизно 15 хв, доки овочі не стануть м’якими. Влийте молоко та вершки, добре перемішайте. Додайте всі спеції та знову перемішайте до однорідності. Накрийте каструлю і залиште суп томитися на повільному вогні приблизно 20 хв. Потім додайте натертий сир чедер та обсмажений бекон. Перемішайте, доки сир повністю не розплавиться. Спробуйте та за потреби додайте сіль і перець.

Іноді саме такі прості, але продумані рецепти стають улюбленими. Тож якщо хочеться чогось затишного, густого та по-справжньому смачного — спробуйте приготувати цю першу страву.

