- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 70
- Час на прочитання
- 2 хв
Як приготувати густий і кремовий суп із броколі та чедеру — страва, від якої навіть діти будуть у захваті
Суп із броколі та чедером — кремовий, ароматний, з ніжною текстурою і глибоким смаком, тож якщо ви шукаєте ідеальний рецепт для затишного вечора — це саме він.
Іноді найкращі рецепти — ті, які дуже просто готувати, а смакувати вони можуть навіть краще, ніж у ресторані. Саме таким є суп із броколі та чедеру — класика американської кухні, яка вже давно стала світовим фаворитом.
На сторінці The Sapor розповіли про рецепт, який легко повторити вдома, але результат має вигляд і смакує на рівні гастропабу.
Інгредієнти
- цибуля (дрібно нарізана)
- 1 шт.
- шалот (дрібно нарізаний)
- 1 шт.
- часник (подрібнений)
- 5 зубків
- морква (натерта)
- 3 шт.
- броколі (суцвіття, подрібнені)
- 4 скл.
- курячий бульйон
- 4 скл.
- молоко
- 2 скл.
- жирні вершки
- ½ скл.
- сир чедер (натертий)
- 3 скл.
- бекон (нарізаний)
- 170 г
- вершкове масло
- 3 ст. л.
- борошно
- ⅓ скл.
- сушений чебрець
- 2 ч. л.
- часникова приправа
- 2 ч. л.
- цибулева приправа
- 2 ч. л.
- копчена паприка
- 1 ч. л.
- мускатний горіх
- ¼ ч. л.
- каєнський перець
- 1 ч. л.
- сіль
-
- перець
-
Приготування
У великій каструлі на середньому вогні обсмажте бекон до хрусткого стану.
Вийміть його та відкладіть, але залиште жир у каструлі.
У жирі від бекону обсмажте цибулю і шалот, готуйте 3–4 хв, поки вони не стануть м’якими та прозорими.
Додайте часник і готуйте ще 30 секунд до появи яскравого аромату.
Додайте вершкове масло та борошно, добре перемішайте до утворення однорідної маси.
Влийте курячий бульйон і перемішайте.
Додайте моркву та броколі.
Накрийте кришкою і варіть приблизно 15 хв, доки овочі не стануть м’якими.
Влийте молоко та вершки, добре перемішайте.
Додайте всі спеції та знову перемішайте до однорідності.
Накрийте каструлю і залиште суп томитися на повільному вогні приблизно 20 хв.
Потім додайте натертий сир чедер та обсмажений бекон.
Перемішайте, доки сир повністю не розплавиться.
Спробуйте та за потреби додайте сіль і перець.
Іноді саме такі прості, але продумані рецепти стають улюбленими. Тож якщо хочеться чогось затишного, густого та по-справжньому смачного — спробуйте приготувати цю першу страву.