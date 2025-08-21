- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 130
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати яблучні чипси в духовці
Щоб приготувати корисний і смачний перекус, вам знадобляться яблука, кориця і духовка.
Яблучні чипси — це чудовий варіант для дітей, без барвників і консервантів, а також для тих, хто стежить за своєю фігурою.
Інгредієнти:
яблука — 3 шт;
кориця.
Приготування:
Яблука вимийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте дуже тонкими слайсами.
Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, в один шар, посипте корицею.
Відправте в заздалегідь розігріту духовку до 80 градусів на 1,5 години. Вийміть із духовки, остудіть за кімнатної температури. Складіть у контейнер, накрийте кришкою і зберігайте за кімнатної температури.
Поради:
Яблука можна посипати ванільним цукром.
Корицю додавайте за бажанням.