Як приготувати яблучні чипси в духовці

Яблучні чипси — це чудовий варіант для дітей, без барвників і консервантів, а також для тих, хто стежить за своєю фігурою.

Інгредієнти:

яблука — 3 шт;

кориця.

Приготування:

Яблука вимийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте дуже тонкими слайсами.

Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, в один шар, посипте корицею.

Відправте в заздалегідь розігріту духовку до 80 градусів на 1,5 години. Вийміть із духовки, остудіть за кімнатної температури. Складіть у контейнер, накрийте кришкою і зберігайте за кімнатної температури.

Поради:

