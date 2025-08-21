ТСН у соціальних мережах

Рецепти
Як приготувати яблучні чипси в духовці

Щоб приготувати корисний і смачний перекус, вам знадобляться яблука, кориця і духовка.

Яблучні чипси — це чудовий варіант для дітей, без барвників і консервантів, а також для тих, хто стежить за своєю фігурою.

Інгредієнти:

  • яблука — 3 шт;

  • кориця.

Приготування:

Яблука вимийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте дуже тонкими слайсами.

Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, в один шар, посипте корицею.

Відправте в заздалегідь розігріту духовку до 80 градусів на 1,5 години. Вийміть із духовки, остудіть за кімнатної температури. Складіть у контейнер, накрийте кришкою і зберігайте за кімнатної температури.

Поради:

  • Яблука можна посипати ванільним цукром.

  • Корицю додавайте за бажанням.

