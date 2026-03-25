яблучний пиріг із нотками кардамону та меду

Якщо ви коли-небудь бачили, як бабуся «на око» готує яблучний пиріг, то знаєте, що це майже магія. Laora, авторка кулінарного блогу Baked by Laora, вирішила зробити цю магію доступною для всіх, вона розповіла про точні пропорції для пирога на 8–10 яблук. Секрет смаку — прості інгредієнти, уважність до спецій та трохи любові.

Інгредієнти

Для яблук

яблука 10 шт.

подрібнені волоські горіхи 1 жменя

кардамону та трохи кориці

масло 1 ст. л

мед 2 ст. л

Для тіста

великі яйця 3 шт.

масло 150 г

борошно 180 г

цукор 120 г

мед або кленовий сироп 3–5 ст. л

розпушувач 1,5 ч. л

сода 1 ч. л

кардамон 1 ст. л

сметани, кефіру чи густий йогурт 4–5 ст. л

Приготування

Розігрійте духовку до 185°C. Викладіть пергамент у форму для випікання. У мисці змішайте борошно, розпушувач, кардамон і дрібку солі. Розтопіть масло з медом, додайте цукор і добре перемішайте. Додайте яйця, потім обране кисломолочне: сметану, кефір або йогурт. Просійте сухі інгредієнти у рідку суміш і акуратно збийте до однорідності. Викладіть яблука на дно форми, присипте горіхами та залийте тістом. Випікайте 40–45 хв, поки зубочистка не буде виходити сухою.

Поради

Перед випіканням швидко обсмажити яблука на сковороді з медом, маслом і спеціями, це підкреслює їхню солодкість і робить текстуру ніжнішою.

А подавати пиріг краще з морозивом, так десерт стає по-справжньому святковим.

Цей яблучний пиріг — не просто десерт, а маленький ритуал затишних вечорів, нагадування про сімейне тепло та аромат дитинства. Легкий, запашний та трохи пряний — саме такий, який хочеться готувати знову й знову.