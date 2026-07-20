Як приготувати ідеальне тісто для піци: рецепт, який назавжди змінить домашню випічку

Як приготувати ідеальне тісто для піци / © Associated Press

Реклама

Домашня піца давно перестала бути просто стравою «на швидку руку». Це вже маленький ритуал, замісити тісто, дати йому відпочити, дочекатися моменту, коли воно стає м’яким і слухняним, а потім зібрати ідеальну комбінацію інгредієнтів.

Саме так працює рецепт від фудблогерки Zofia Selimi — нічне холодне бродіння, робить тісто насиченішим, повітряним і структурним. І так, це той випадок, коли очікування справді варте результату.

Інгредієнти свіжі дріжджі 10 г (або 3 г сухих дріжджів) холодна вода 500 мл сіль 1 ч. л оливкова олія 2 ст. л пшеничне борошно 550–720 г

Приготування

Спочатку дріжджі потрібно повністю розчинити у холодній воді. В окремій великій мисці змішати борошно та сіль. Додати оливкову олію та поступово замісити тісто, приблизно 10 хв у кухонному комбайні або 15 хв вручну. Тісто має стати гладким, еластичним і приємним на дотик. Далі розділити його на чотири рівні частини та сформувати кульки. Кожну покласти в злегка змащену олією миску чи контейнер. Накрити та поставити у холодильник на ніч, мінімум на 12 годин, а ідеально до 24 годин. Саме цей етап відповідає за глибокий смак і правильну текстуру тіста. Після холодної ферментації дістати тісто з холодильника та залишити за кімнатної температури приблизно на 30–60 хв, щоб воно «ожило». Далі сформувати основу для піци, обережно натискати від центру до країв, залишати бортики трохи вищими, саме вони дадуть ту саму повітряну скоринку. Перед додаванням начинки рекомендується злегка збризнути тісто оливковою олією. Для ідеального результату під час випікання варто створити пар у духовці, достатньо кинути всередину кубик льоду чи трохи води. Випікати піцу потрібно у максимально розігрітій духовці, приблизно за 250°C близько 10–12 хв, поки краї не стануть золотистими та хрусткими.

Мінімум інгредієнтів, максимум часу і правильна техніка. Нічне тісто дає піці те, чого не вистачає швидким варіантам — глибину смаку, легкість і ту саму ідеальну текстуру, де хрусткі краї зустрічаються з ніжною серединкою.

Реклама

Домашня піца не обов’язково має бути компромісом між швидкістю та якістю. Рецепт нічного тіста доводить, якщо дати інгредієнтам час, вони віддячать ідеальним результатом. І, можливо, саме ця піца стане тією, до якої захочеться повертатися знову й знову.

Новини партнерів