Як приготувати ідеальні креветки до пива — простий рецепт
Креветки до пива — класика, яка може бути або простою закускою, або справжнім гастрономічним «вау».
Український кухар Олександр Огороднік розповів, як перетворити звичайні креветки на «непристойно смачну» страву, від якої неможливо відірватися, і все це без складних технік та екзотичних інгредієнтів.
Пиво давно припинило бути лише напоєм для футбольних вечорів — сьогодні це частина культури смаку. А правильна закуска здатна підкреслити його аромат, гіркуватість і посмак. Саме тому креветки залишаються беззаперечним фаворитом: вони швидко готуються, мають апетитний вигляд і чудово поєднуються з пінним.
Секрет ідеальних креветок — не лише в якості морепродуктів, а й у правильному маринаді.
Інгредієнти
- креветки
- 500 г
- вода
- 1 л
- сіль
- 1 ст. л.
- цукор
- 1 ст. л.
- соєвий соус
- 2 ст. л.
- часник
- 1 зубчик
- кріп
- 1 пучок
- цедра половини лимона
-
Приготування
У киплячу воду додайте сіль, цукор, соєвий соус, лимонну цедру, подрібнений часник і кріп.
Дайте ароматам розкритися, після чого закладіть креветки та готуйте буквально кілька хвилин — до моменту, коли вони стануть рожевими та пружними.
Зніміть з вогню і дайте настоятися, щоб смак став ще глибшим.
Порада
Такі креветки чудово смакують як гарячими, так і охолодженими. Подавайте їх з лимоном, айолі чи легким йогуртовим соусом, так ви отримаєте закуску рівня гастро-бару.
Цей рецепт — ще одне підтвердження того, що справжній смак не потребує складних маніпуляцій. Кілька доступних інгредієнтів, правильні пропорції та увага до деталей, і звичайні креветки перетворюються на акцентну закуску, яку захочеться готувати знову і знову.