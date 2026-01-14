ТСН у соціальних мережах

Як приготувати ідеальні креветки до пива — простий рецепт

Креветки до пива — класика, яка може бути або простою закускою, або справжнім гастрономічним «вау».

Як приготувати ідеальні креветки до пива

Як приготувати ідеальні креветки до пива / © Credits

Український кухар Олександр Огороднік розповів, як перетворити звичайні креветки на «непристойно смачну» страву, від якої неможливо відірватися, і все це без складних технік та екзотичних інгредієнтів.

Пиво давно припинило бути лише напоєм для футбольних вечорів — сьогодні це частина культури смаку. А правильна закуска здатна підкреслити його аромат, гіркуватість і посмак. Саме тому креветки залишаються беззаперечним фаворитом: вони швидко готуються, мають апетитний вигляд і чудово поєднуються з пінним.

Секрет ідеальних креветок — не лише в якості морепродуктів, а й у правильному маринаді.

Інгредієнти

креветки
500 г
вода
1 л
сіль
1 ст. л.
цукор
1 ст. л.
соєвий соус
2 ст. л.
часник
1 зубчик
кріп
1 пучок
цедра половини лимона

Приготування

  1. У киплячу воду додайте сіль, цукор, соєвий соус, лимонну цедру, подрібнений часник і кріп.

  2. Дайте ароматам розкритися, після чого закладіть креветки та готуйте буквально кілька хвилин — до моменту, коли вони стануть рожевими та пружними.

  3. Зніміть з вогню і дайте настоятися, щоб смак став ще глибшим.

Порада

Такі креветки чудово смакують як гарячими, так і охолодженими. Подавайте їх з лимоном, айолі чи легким йогуртовим соусом, так ви отримаєте закуску рівня гастро-бару.

Цей рецепт — ще одне підтвердження того, що справжній смак не потребує складних маніпуляцій. Кілька доступних інгредієнтів, правильні пропорції та увага до деталей, і звичайні креветки перетворюються на акцентну закуску, яку захочеться готувати знову і знову.

