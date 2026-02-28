Як приготувати ідеальну каву без кофеїну, розповів Савва Лібкін

Кава / © Associated Press

Ресторатор Савва Лібкін поділився формулою свого «звичайного ранку» із горнятком кави. Звучить просто, проте за цією простотою, справжній ритуал турботи про себе. Вже рік щоранку, автор без поспіху, кофеїну та надриву готує свою ранкову каву

Це не про енергію, а про стан. І якщо раніше ми сприймали каву як інструмент лише щоб «прокинутися», сьогодні дедалі частіше вона є способом побути із собою.

Декофеїнізована кава давно перестала бути компромісом. Сучасні методи оброблення дозволяють зберігати смак, аромат і складні ноти зерна та мінімізувати втрату якості.

Інгредієнти

кава 18 г

кардамон 1 зернятко

вода 300 г

Приготування

Прогріти воронку. Встановити паперовий фільтр і пролити його окропом, це прибирає паперовий присмак. Засипати мелену каву. Влити 40 г води, дати «розквітнути» 30 секунд (цей етап називається bloom — вихід вуглекислого газу). Повільно, по колу, долити воду до 200 г.

Кардамон

Одне зернятко — просто в помел. Кардамон не перебиває каву, а додає теплу, майже кремову глибину. Ледь помітний східний акцент. Його традиційно додають до кави у країнах Близького Сходу, бо він не лише ароматизує напій, а й сприяє кращому травленню.

Температура

Оптимальна температура для заварювання фільтр кави — 92–96°C. Саме у цьому діапазоні найкраще екстрагуються ароматичні сполуки та не витягають зайвої гіркоти.

Занадто гаряча вода — перевитягне смак, а занадто холодна — не розкриє зерно. Точність — це повага до інгредієнта.

Келих замість чашки — не про пафос, а естетику. Скло дозволяє бачити колір напою, оцінити його прозорість, це додає відчуття особливості навіть у буденні дні.

У світі, де нас постійно підганяють, можливість зробити паузу — це привілей. Звичайний ранок — це не про рецепт, а про вибір бути собою. І, можливо, саме з таких дрібниць починається відчуття, що життя — під контролем.