Як приготувати ідеальну сирно-дріжджову паску

сирно-дріжджова паска tiktok.com/@bude_smachno_razom

Великдень — це про дім, тепло та рецепти, які передаються з покоління у покоління. Проте сучасна кухня дозволяє трохи експериментувати, але не зраджувати традиціям. Один із таких варіантів — сирно-дріжджова паска, про рецепт якої розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Її головний секрет — кисломолочний сир, саме він робить текстуру особливо м’якою та вологою, додає легку вершкову кислинку та дозволяє пасці довше залишатися свіжою. Цей рецепт — ідеальний баланс знайомого смаку дитинства та сучасної ніжності.

Інгредієнти

Для опари

цукор 1 ст. л

борошно 2 ст. л

дріжджі 20 г

тепла вода 100 мл

Для тіста

кисломолочний сир 150 г

цукор 115 г

ванільний цукор

яйця 2 шт.

молоко 100 мл

вершкове масло 100 г

сіль ½ ч. л

борошно 500 г

цукати чи родзинки 100 г

Приготування

Опара

Усе змішуємо у мисці, накриваємо плівкою та залишаємо на 20–30 хв. Готова опара повинна «ожити», з’явиться пінна шапочка та характерний аромат.

Тісто

Сир збиваємо блендером із цукром і ванільним цукром до пишної маси. Додаємо яйця, тепле молоко та м’яке вершкове масло. У чашу тістоміса чи миску додаємо борошно, сирну масу та опару. Тісто має вийти м’яким, трохи липким, але таким, що тримає форму. У фіналі додаємо сіль і сухофрукти. Тісто накриваємо рушником і залишаємо у теплому місці на 1–1,5 години. Орієнтир ом стане те, що воно має збільшитися вдвічі. Саме цей етап відповідає за ту саму «пухкість», яку ми так любимо у пасках.

Формування та випікання

Коли тісто готове, розкладаємо його у форми, заповнюємо приблизно на 1/3. Залишаємо ще на 30 хв для підйому. Випікаємо за температури 170–180°C приблизно 40–50 хв.

Сирно-дріжджова паска — ідеальний варіант для тих, хто хоче зберегти традицію, проте зробити її трохи сучаснішою та ніжнішою. Вона не потребує складних технік, але дає результат, який вас точно вразить. І, можливо, саме вона стане тією самою «вашою» паскою.