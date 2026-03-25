Як приготувати ідеальну великодню паску в аерогрилі — рецепт для лінивих господинь
Традиційна паска — це завжди трохи магії, трохи клопоту та багато любові. Але що, як ми скажемо, що цього року можна обійтися без годин біля духовки.
Великдень — це не лише про традиції, а й про відчуття затишку, яке ми створюємо власноруч. Сучасний ритм життя диктує нові правила, хочеться швидше та простіше, але при цьому не втратити святкову магію.
Фудблогерка Emiliya Yevtushenko запропонувала сучасне рішення, а саме, паска в аерогрилі — легка, пухка, з блискучою глазур’ю з одного інгредієнта, а, результат мов із Pinterest. Вона не потребує складної техніки чи багатогодинного контролю, але дарує той самий ніжний смак і текстуру, за яку ми так любимо домашню випічку.
Секрет №1: правильна опара
Інгредієнти
свіжі дріжджі 15 г
цукор 1 ст. л
тепле молоко 135 мл
борошно 75 г
Приготування
Змішайте інгредієнти та залиште у теплому місці на 20 хв. Ідеальна опара має «ожити», піднятися та вкритися ніжною пінкою. Саме це гарантує те, що паска буде легкою, як хмаринка.
Секрет №2: ніжне тісто
Інгредієнти
борошно 300 г
жовток 3 шт.
вершкове масло 60 г
цукор 75 г
сіль 0,5 ч. л
ванільний цукор 1 ч. л
Приготування
Додайте все до опари та вимішуйте приблизно 10 хв. Тісто має стати гладким, еластичним і трохи блискучим.
Залиште його у теплому місці на 1,5 години, за цей час воно збільшиться в об’ємі та стане пухким.
Після цього розділіть тісто на порції, сформуйте пасочки, викладіть у форми та залиште ще на 1 годину. Це друге піднімання — ключ до тієї самої «повітряної» структури.
Забудьте про складні режими духовки, ав аерогрилі все максимально просто. Випікання за температури 150°C 30 хв. Якщо верх занадто швидко рум’яниться, накрийте паски фольгою. Це допоможе зберегти ніжну текстуру всередині та ідеальний вигляд зовні.
Глазур
Інгредієнти
маршмелоу (пухкий зефір)
вода 1 ст. л
Приготування
Розтопіть маршмелоу у мікрохвильовці короткими імпульсами та додавайте воду.
Перемішайте та отримаєте ідеальну блискучу та гладку глазур, яка не липне.
Занурте верх паски у глазур і додайте посипку.
Ідеальна паска сьогодні — це не обов’язково складний багатогодинний процес. Це може бути легкий та стильний рецепт, який дарує радість без зайвого стресу. Паска в аерогрилі саме така: м’яка, ароматна, з глянцевою глазур’ю та тим самим «вау» ефектом, який хочеться всім показати.