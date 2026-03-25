Як приготувати ідеальну великодню паску в аерогрилі — рецепт для лінивих господинь

Традиційна паска — це завжди трохи магії, трохи клопоту та багато любові. Але що, як ми скажемо, що цього року можна обійтися без годин біля духовки.

Станіслава Бондаренко
Паска в аерогрилі / © Instagram

Великдень — це не лише про традиції, а й про відчуття затишку, яке ми створюємо власноруч. Сучасний ритм життя диктує нові правила, хочеться швидше та простіше, але при цьому не втратити святкову магію.

Фудблогерка Emiliya Yevtushenko запропонувала сучасне рішення, а саме, паска в аерогрилі — легка, пухка, з блискучою глазур’ю з одного інгредієнта, а, результат мов із Pinterest. Вона не потребує складної техніки чи багатогодинного контролю, але дарує той самий ніжний смак і текстуру, за яку ми так любимо домашню випічку.

Секрет №1: правильна опара

Інгредієнти

  • свіжі дріжджі 15 г

  • цукор 1 ст. л

  • тепле молоко 135 мл

  • борошно 75 г

Приготування

  1. Змішайте інгредієнти та залиште у теплому місці на 20 хв. Ідеальна опара має «ожити», піднятися та вкритися ніжною пінкою. Саме це гарантує те, що паска буде легкою, як хмаринка.

Секрет №2: ніжне тісто

Інгредієнти

  • борошно 300 г

  • жовток 3 шт.

  • вершкове масло 60 г

  • цукор 75 г

  • сіль 0,5 ч. л

  • ванільний цукор 1 ч. л

Приготування

  1. Додайте все до опари та вимішуйте приблизно 10 хв. Тісто має стати гладким, еластичним і трохи блискучим.

  2. Залиште його у теплому місці на 1,5 години, за цей час воно збільшиться в об’ємі та стане пухким.

  3. Після цього розділіть тісто на порції, сформуйте пасочки, викладіть у форми та залиште ще на 1 годину. Це друге піднімання — ключ до тієї самої «повітряної» структури.

  4. Забудьте про складні режими духовки, ав аерогрилі все максимально просто. Випікання за температури 150°C 30 хв. Якщо верх занадто швидко рум’яниться, накрийте паски фольгою. Це допоможе зберегти ніжну текстуру всередині та ідеальний вигляд зовні.

Глазур

Інгредієнти

  • маршмелоу (пухкий зефір)

  • вода 1 ст. л

Приготування

  1. Розтопіть маршмелоу у мікрохвильовці короткими імпульсами та додавайте воду.

  2. Перемішайте та отримаєте ідеальну блискучу та гладку глазур, яка не липне.

  3. Занурте верх паски у глазур і додайте посипку.

Ідеальна паска сьогодні — це не обов’язково складний багатогодинний процес. Це може бути легкий та стильний рецепт, який дарує радість без зайвого стресу. Паска в аерогрилі саме така: м’яка, ароматна, з глянцевою глазур’ю та тим самим «вау» ефектом, який хочеться всім показати.

