Як приготувати ідеальний полуничний джем за 5 хвилин

Полуниця / © Associated Press

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Сьогодні домашня консервація переживає нову хвилю популярності і це не дивно, адже кілька годин на кухні можуть подарувати не лише запас солодких смаколиків на зиму, а й особливий ритуал, який асоціюється з теплом дому, родинними традиціями та затишком.

На сторінці Recipe for Happiness розповіли про рецепт полуничного джему, який підкорює своєю простотою. Жодних багатогодинних уварювань або складних технологій, лише стиглі ягоди, кілька доступних інгредієнтів та п’ять хвилин після закипання.

Інгредієнти полуниця 1 кг цукор 1 кг сік половини лимона цедра половини лимона конфітюр для джему 1 пакетик

Приготування

Половину полуниці необхідно нарізати шматочками, щоб у готовому джемі залишилися апетитні ягідні вкраплення. Іншу половину слід подрібнити блендером до однорідного пюре. Після цього обидві частини ягід з’єднують в одній каструлі та додають цукор, лимонний сік, цедру і конфітюрку. Коли суміш закипить, варити джем потрібно рівно 5 хв. Саме такий короткий час дозволяє зберегти свіжий ягідний смак, красивий колір та ніжну консистенцію. Готовий джем одразу розливають у стерилізовані банки та герметично закривають.

Солодкий, ароматний, із легкою цитрусовою ноткою та шматочками справжніх ягід, цей джем нагадуватиме про теплі дні навіть тоді, коли за вікном лежатиме сніг.

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