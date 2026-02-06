шоколадний чизкейк tiktok.com_@annasimiachko

Якщо ви думаєте, що приготувати десерт із професійною текстурою — складно, цей шоколадний чизкейк, про рецепт якого розповіли на сторінці annasimiachko , розвіє всі сумніви. Навіть якщо ви не кондитер, яку дотрумаєтеся кількох простих порад, результат буде гідним шефів.

Інгредієнти

Для кремової начинки

Вершковий сир 600 г

Цукор 100 г

Какао 20 г

Яйця 2 шт.

Чорний шоколад 160 г

Вершки 30% 180 мл

Кукурудзяний крохмаль 1,5 ст. л

Для основи

Пісочне печиво 170 г

Какао 30 г

Вершкове масло 70 г

Порада: усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Дістаньте їх із холодильника за 3–4 години до приготування, щоб шоколад не схопився у холодній масі.

Приготування

Подрібніть пісочне печиво у крихту. Додайте какао та розтоплене вершкове масло, перемішайте до однорідності. Щоб рівномірно сформувати основу, можна використовувати склянку з плоским дном, просто щільно притискайте масу до дна форми. Якщо є кухонний комбайн, збийте вершковий сир, цукор, какао, яйця та розтоплений шоколад до кремової текстури. Якщо комбайна немає, спершу перетріть яйця з розтопленим шоколадом, а потім додайте крем-сир і какао. Влийте вершки та ще раз добре перемішайте, щоб маса стала однорідною та кремовою. Рівномірно розподіліть кремову масу на основу. Подбайте, щоб верх був гладкий. Випікайте за температури 130°C протягом 1 години. Після випікання залиште чизкейк у відкритій духовці до повного охолодження. Потім поставте його у холодильник на ніч, це дозволить десерту стабілізуватися і набрати ідеальну текстуру. Для легкого витягання нагрійте боки форми кухонним пальником і чизкейк легко відокремиться.

Шоколадний чизкейк за цим рецептом виходить неймовірно ніжним, насиченим і кремовим. Хрустка основа та шоколадна начинка створюють ідеальний баланс смаку та текстури, який припаде до душі і дітям, і дорослим.