Як приготувати ідеальний шоколадний чизкейк — рецепт ніжного десерту, який тане у роті
Шоколадний чизкейк — це не просто десерт, а справжнє свято для смакових рецепторів. Ніжна, кремова текстура, насичений шоколадний смак і хрустка основа — усе це робить його ідеальним варіантом для сімейного чаювання.
Якщо ви думаєте, що приготувати десерт із професійною текстурою — складно, цей шоколадний чизкейк, про рецепт якого розповіли на сторінці annasimiachko, розвіє всі сумніви. Навіть якщо ви не кондитер, яку дотрумаєтеся кількох простих порад, результат буде гідним шефів.
Інгредієнти
Для кремової начинки
Вершковий сир 600 г
Цукор 100 г
Какао 20 г
Яйця 2 шт.
Чорний шоколад 160 г
Вершки 30% 180 мл
Кукурудзяний крохмаль 1,5 ст. л
Для основи
Пісочне печиво 170 г
Какао 30 г
Вершкове масло 70 г
Порада: усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Дістаньте їх із холодильника за 3–4 години до приготування, щоб шоколад не схопився у холодній масі.
Приготування
Подрібніть пісочне печиво у крихту. Додайте какао та розтоплене вершкове масло, перемішайте до однорідності. Щоб рівномірно сформувати основу, можна використовувати склянку з плоским дном, просто щільно притискайте масу до дна форми.
Якщо є кухонний комбайн, збийте вершковий сир, цукор, какао, яйця та розтоплений шоколад до кремової текстури. Якщо комбайна немає, спершу перетріть яйця з розтопленим шоколадом, а потім додайте крем-сир і какао.
Влийте вершки та ще раз добре перемішайте, щоб маса стала однорідною та кремовою.
Рівномірно розподіліть кремову масу на основу. Подбайте, щоб верх був гладкий.
Випікайте за температури 130°C протягом 1 години.
Після випікання залиште чизкейк у відкритій духовці до повного охолодження.
Потім поставте його у холодильник на ніч, це дозволить десерту стабілізуватися і набрати ідеальну текстуру.
Для легкого витягання нагрійте боки форми кухонним пальником і чизкейк легко відокремиться.
Шоколадний чизкейк за цим рецептом виходить неймовірно ніжним, насиченим і кремовим. Хрустка основа та шоколадна начинка створюють ідеальний баланс смаку та текстури, який припаде до душі і дітям, і дорослим.