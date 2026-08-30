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Як приготувати кабачки в соусі сацебелі на сковорідці
Це соковита, пікантна страва, яка чудово підійде як гарнір до м’яса або птиці.
Готується дуже просто: обсмажте кабачки до утворення золотистої скоринки, потім тушкуйте їх у соусі сацебелі з часником і посипте зеленню.
Інгредієнти
- кабачки
- 2 шт.
- соус сацебелі
- 6 ст. л.
- часник
- 3 зубчики
- олія
- 3 ст. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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- зелень (кріп, часник)
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Кабачки помийте та наріжте півкільцями.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Зелень промийте та дрібно наріжте.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте кабачки з обох боків до утворення золотистої скоринки.
Додайте до кабачків соус сацебелі, часник, мелений чорний перець, посоліть, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 6–8 хвилин. Перед подаванням посипте зеленню.
Поради:
Використовуйте молоді кабачки.