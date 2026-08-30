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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати кабачки в соусі сацебелі на сковорідці

Це соковита, пікантна страва, яка чудово підійде як гарнір до м’яса або птиці.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
90 ккал
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Кабачки в соусі сацебелі на сковороді

Кабачки в соусі сацебелі на сковороді / © Credits

Готується дуже просто: обсмажте кабачки до утворення золотистої скоринки, потім тушкуйте їх у соусі сацебелі з часником і посипте зеленню.

Інгредієнти

кабачки
2 шт.
соус сацебелі
6 ст. л.
часник
3 зубчики
олія
3 ст. л.
мелений чорний перець
сіль
зелень (кріп, часник)

  1. Кабачки помийте та наріжте півкільцями.

  2. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  3. Зелень промийте та дрібно наріжте.

  4. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте кабачки з обох боків до утворення золотистої скоринки.

  5. Додайте до кабачків соус сацебелі, часник, мелений чорний перець, посоліть, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 6–8 хвилин. Перед подаванням посипте зеленню.

Поради:

  • Використовуйте молоді кабачки.

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