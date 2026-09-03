Як приготувати кабачки з грибами у сирному соусі

кабачки з грибами у сирному соусі instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

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Кабачки — той самий універсальний продукт, який ніколи не набридає, якщо знати, з чим його поєднати. Цього разу компанію їм складають ароматні печериці, цибуля, часник і плавлений сир, який перетворюється на густий та ніжний соус.

Фудблогерка Ольга Рябенко поділилася рецептом кабачків із печерицями у ніжному сирному соусі — страви, яка легко може стати вашим новим фаворитом. Приготування не потребує складних технік, усе обсмажується в одній пательні, а вся вечеря буде готова приблизно за пів години.

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кабачки з грибами у сирному соусі instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Інгредієнти кабачки 3 шт. печериці 300 г цибуля 1 шт. часник 2–3 зубчики вершкове масло олія 1 ст. л плавлений сир 150 г вода 50 мл сушений базилік 1 ч. л куркума 1 ч. л сіль чорний перець свіжа петрушка

кабачки з грибами у сирному соусі instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Приготування

У великій пательні розігрійте вершкове масло разом з олією. Додайте дрібно нарізані цибулю та часник і обсмажуйте до прозорості. Потім викладіть нарізані печериці. Готуйте їх приблизно 8–10 хв, поки гриби не стануть м’якими та ароматними. Кабачки наріжте невеликими кубиками та додайте до грибів. Перемішайте та смажте ще близько 10 хв, час від часу помішуйте. Потім додайте плавлений сир і влийте 50 мл води. Перемішуйте, доки сир повністю не розплавиться, а соус не стане гладким та однорідним. Приправте сіллю, чорним перцем, сушеним базиліком і куркумою. Тушкуйте ще 2–3 хв. Перед подаванням щедро посипте страву свіжою петрушкою.

Ніжні кабачки, соковиті гриби та кремовий сирний соус — просте поєднання, яке працює безвідмовно. Страву можна подати самостійно чи доповнити картоплею, рисом або просто свіжим хрустким хлібом, щоб зібрати ним увесь соус із тарілки.

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