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Як приготувати капустяний манник із сиром
Особливість приготування капустяного манника полягає в тому, що замість пшеничного борошна ми використовуємо манну крупу, завдяки якій страва виходить дуже ніжною та м’якою.
Це ситна та недорога випічка, яка чудово зберігає форму; її зручно нарізати на порційні шматочки та взяти з собою на роботу чи на пікнік.
Інгредієнти
- білокачанна капуста
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- курячі яйця
- 2 шт.
- манна крупа
- 180 г
- молоко
- 250 мл
- розпушувач
- 1 ч. л.
- твердий сир
- 100 г
- вершкове масло
- 1 ст. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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Залийте манну крупу молоком і залиште на 20–30 хвилин, щоб вона набрякла.
Цибулю очистьте і дрібно наріжте.
Капусту дрібно наріжте, посипте сіллю, додайте цибулю та розімніть руками.
Яйця з сіллю збийте вінчиком.
Сир натріть на великій тертці та розділіть на дві частини.
У миску викладіть манну крупу, капусту, яйця, розпушувач, одну частину твердого сиру, поперчіть, посоліть і перемішайте.
Форму для запікання змастіть вершковим маслом, викладіть масу, розрівняйте її та посипте зверху твердим сиром.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40–45 хвилин до утворення рум’яної скоринки.
Поради:
Використовуйте молоко будь-якої жирності.