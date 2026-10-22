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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати капустяний манник із сиром

Особливість приготування капустяного манника полягає в тому, що замість пшеничного борошна ми використовуємо манну крупу, завдяки якій страва виходить дуже ніжною та м’якою.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 35 хв.
Харчова цінність на 100 г
145 ккал
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Капустяний манник із сиром

Капустяний манник із сиром / © Credits

Це ситна та недорога випічка, яка чудово зберігає форму; її зручно нарізати на порційні шматочки та взяти з собою на роботу чи на пікнік.

Інгредієнти

білокачанна капуста
500 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
курячі яйця
2 шт.
манна крупа
180 г
молоко
250 мл
розпушувач
1 ч. л.
твердий сир
100 г
вершкове масло
1 ст. л.
мелений чорний перець
сіль

  1. Залийте манну крупу молоком і залиште на 20–30 хвилин, щоб вона набрякла.

  2. Цибулю очистьте і дрібно наріжте.

  3. Капусту дрібно наріжте, посипте сіллю, додайте цибулю та розімніть руками.

  4. Яйця з сіллю збийте вінчиком.

  5. Сир натріть на великій тертці та розділіть на дві частини.

  6. У миску викладіть манну крупу, капусту, яйця, розпушувач, одну частину твердого сиру, поперчіть, посоліть і перемішайте.

  7. Форму для запікання змастіть вершковим маслом, викладіть масу, розрівняйте її та посипте зверху твердим сиром.

  8. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40–45 хвилин до утворення рум’яної скоринки.

Поради:

  • Використовуйте молоко будь-якої жирності.

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