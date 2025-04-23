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Як приготувати картопляний рулет із фаршем
Приготуйте рулет із картоплі із фаршем і потіште своїх рідних смачною та ароматною стравою.
Рулет чудово поєднує в собі гарнір і м'ясо. Готується із простих та доступних продуктів.
Інгредієнти
- картопля
- 3 шт.
- яйця курячі
- 2 шт.
- борошно пшеничне
- 3 ст. л.
- сметана
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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- олія
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- фарш свинячий
- 400 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- паприка
- 0,5 ч. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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Цибулю очистьте, помийте і натріть на дрібну тертку.
Додайте до фаршу цибулю, паприку, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.
Картоплю помийте, очистіть, натріть на дрібну тертку.
Додайте яйця, сметану, борошно, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.
Викладіть картопляну масу рівним шаром на деко, застелене пергаментом і змащене злегка олією.
Випікайте в наперед розігрітій духовці до 200 градусів 20-25 хвилин.
Готову масу швидко, за допомогою пергаментного паперу, загорніть у рулет і дайте злегка охолонути.
Потім розгорніть і розподіліть зверху фарш, потім згорніть знову в рулет без паперу.
Перекладіть на деко, застелене пергаментом, накрийте фольгою.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 30-35 хвилин.
Потім зніміть фольгу і запікайте ще п'ять хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Фарш використовуйте будь-який.
За бажанням готовий рулет змастіть сметаною і посипте зеленню.
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