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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати картопляний рулет із фаршем

Приготуйте рулет із картоплі із фаршем і потіште своїх рідних смачною та ароматною стравою.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
198 ккал
Картопляний рулет із фаршем

Картопляний рулет з фаршем / © Credits

Рулет чудово поєднує в собі гарнір і м'ясо. Готується із простих та доступних продуктів.

Інгредієнти

картопля
3 шт.
яйця курячі
2 шт.
борошно пшеничне
3 ст. л.
сметана
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
фарш свинячий
400 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
паприка
0,5 ч. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Цибулю очистьте, помийте і натріть на дрібну тертку.

  2. Додайте до фаршу цибулю, паприку, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.

  3. Картоплю помийте, очистіть, натріть на дрібну тертку.

  4. Додайте яйця, сметану, борошно, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.

  5. Викладіть картопляну масу рівним шаром на деко, застелене пергаментом і змащене злегка олією.

  6. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 200 градусів 20-25 хвилин.

  7. Готову масу швидко, за допомогою пергаментного паперу, загорніть у рулет і дайте злегка охолонути.

  8. Потім розгорніть і розподіліть зверху фарш, потім згорніть знову в рулет без паперу.

  9. Перекладіть на деко, застелене пергаментом, накрийте фольгою.

  10. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 30-35 хвилин.

  11. Потім зніміть фольгу і запікайте ще п'ять хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

  • За бажанням готовий рулет змастіть сметаною і посипте зеленню.

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Дата публікації
Кількість переглядів
33
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