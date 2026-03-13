Якщо ви мрієте про ідеальний обід або вечерю, яка поєднує аромат і вершковий смак, шеф-кухар Том Волтон розкрив секрет свого картопляного тарту з карамелізованою цибулею, трьома видами сиру та ароматним чебрецем.

Інгредієнти

Для тарту

цибуля — 2 шт.

оливкова олія — 2 ст. л.

картопля — 2 шт.

несолоне масло — 3 ст. л.

свіжий чебрець

чедер (тертий) — ½ скл.

пармезан (тертий) — 1/3 скл.

моцарела (терта) — ½ скл.

сіль

перець

пісочне тісто (30 см)

яйце — 1 шт.

Для салату

червона цибуля — 1 шт.

листя петрушки — жменя

лимон — 1 шт.

оливкова олія — 1 ст. л.

сіль

перець

Приготування

Розігрійте оливкову олію в середньому сотейнику, додайте цибулю та дрібку солі. Накрийте кришкою, тушкуйте 3 хв, потім перемішайте і тушкуйте ще 3 хв під кришкою. Зніміть кришку та готуйте ще 10–15 хв, щоб цибуля стала золотистою і м’якою. Змішайте картоплю з ¾ карамелізованої цибулі, маслом, чебрецем, сіллю і перцем. Відкладіть на час, поки готуєте тісто та сир. Змішайте всі сири: чедер, пармезан і моцарелу. Розкатайте пісочне тісто на пергаменті. Викладіть половину картопляної суміші на центр тіста, але залиште 3 см від краю. Додайте половину сиру, потім другу половину картоплі та залишок сиру. Додайте залишки карамелізованої цибулі. Підніміть краї тіста, змастіть їх яйцем і перекладіть на деко. Випікайте за 210°C 45–50 хв до золотистого кольору. Наріжте порційними шматочками та подавайте гарячим.

Легкий салат

Змішайте червону цибулю, петрушку, сік лимона, оливкову олію, сіль і перець. Подавайте разом з тартом для свіжості та контрасту смаків.

Цей картопляний тарт із карамелізованою цибулею і сиром — справжнє свято для смакових рецепторів. Ніжне тісто, солодкувата цибуля, вершковий сир та ароматний чебрець роблять його універсальною стравою. Додайте легкий салат для балансу і насолоджуйтеся кожним шматочком.