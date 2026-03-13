Як приготувати картопляний тарт із карамелізованою цибулею і сиром — рецепт неймовірної смакоти

Цей тарт — справжня гастрономічна насолода: тонкі скибочки картоплі тануть у роті, солодкуваті карамелізовані цибулеві шари додають глибину смаку, а суміш чедера, пармезану та моцарели робить страву неймовірно вершковою.

Станіслава Бондаренко
Картопляний тарт із карамелізованою цибулею та сиром

Картопляний тарт із карамелізованою цибулею і сиром / instagram.com_cheftomwalton / © Instagram

Якщо ви мрієте про ідеальний обід або вечерю, яка поєднує аромат і вершковий смак, шеф-кухар Том Волтон розкрив секрет свого картопляного тарту з карамелізованою цибулею, трьома видами сиру та ароматним чебрецем.

Інгредієнти

Для тарту

  • цибуля — 2 шт.

  • оливкова олія — 2 ст. л.

  • картопля — 2 шт.

  • несолоне масло — 3 ст. л.

  • свіжий чебрець

  • чедер (тертий) — ½ скл.

  • пармезан (тертий) — 1/3 скл.

  • моцарела (терта) — ½ скл.

  • сіль

  • перець

  • пісочне тісто (30 см)

  • яйце — 1 шт.

Для салату

  • червона цибуля — 1 шт.

  • листя петрушки — жменя

  • лимон — 1 шт.

  • оливкова олія — 1 ст. л.

  • сіль

  • перець

Приготування

  1. Розігрійте оливкову олію в середньому сотейнику, додайте цибулю та дрібку солі.

  2. Накрийте кришкою, тушкуйте 3 хв, потім перемішайте і тушкуйте ще 3 хв під кришкою.

  3. Зніміть кришку та готуйте ще 10–15 хв, щоб цибуля стала золотистою і м’якою.

  4. Змішайте картоплю з ¾ карамелізованої цибулі, маслом, чебрецем, сіллю і перцем.

  5. Відкладіть на час, поки готуєте тісто та сир.

  6. Змішайте всі сири: чедер, пармезан і моцарелу.

  7. Розкатайте пісочне тісто на пергаменті.

  8. Викладіть половину картопляної суміші на центр тіста, але залиште 3 см від краю.

  9. Додайте половину сиру, потім другу половину картоплі та залишок сиру.

  10. Додайте залишки карамелізованої цибулі.

  11. Підніміть краї тіста, змастіть їх яйцем і перекладіть на деко.

  12. Випікайте за 210°C 45–50 хв до золотистого кольору.

  13. Наріжте порційними шматочками та подавайте гарячим.

Легкий салат

  1. Змішайте червону цибулю, петрушку, сік лимона, оливкову олію, сіль і перець.

  2. Подавайте разом з тартом для свіжості та контрасту смаків.

Цей картопляний тарт із карамелізованою цибулею і сиром — справжнє свято для смакових рецепторів. Ніжне тісто, солодкувата цибуля, вершковий сир та ароматний чебрець роблять його універсальною стравою. Додайте легкий салат для балансу і насолоджуйтеся кожним шматочком.

