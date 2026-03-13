Як приготувати картопляний тарт із карамелізованою цибулею і сиром — рецепт неймовірної смакоти
Цей тарт — справжня гастрономічна насолода: тонкі скибочки картоплі тануть у роті, солодкуваті карамелізовані цибулеві шари додають глибину смаку, а суміш чедера, пармезану та моцарели робить страву неймовірно вершковою.
Якщо ви мрієте про ідеальний обід або вечерю, яка поєднує аромат і вершковий смак, шеф-кухар Том Волтон розкрив секрет свого картопляного тарту з карамелізованою цибулею, трьома видами сиру та ароматним чебрецем.
Інгредієнти
Для тарту
цибуля — 2 шт.
оливкова олія — 2 ст. л.
картопля — 2 шт.
несолоне масло — 3 ст. л.
свіжий чебрець
чедер (тертий) — ½ скл.
пармезан (тертий) — 1/3 скл.
моцарела (терта) — ½ скл.
сіль
перець
пісочне тісто (30 см)
яйце — 1 шт.
Для салату
червона цибуля — 1 шт.
листя петрушки — жменя
лимон — 1 шт.
оливкова олія — 1 ст. л.
сіль
перець
Приготування
Розігрійте оливкову олію в середньому сотейнику, додайте цибулю та дрібку солі.
Накрийте кришкою, тушкуйте 3 хв, потім перемішайте і тушкуйте ще 3 хв під кришкою.
Зніміть кришку та готуйте ще 10–15 хв, щоб цибуля стала золотистою і м’якою.
Змішайте картоплю з ¾ карамелізованої цибулі, маслом, чебрецем, сіллю і перцем.
Відкладіть на час, поки готуєте тісто та сир.
Змішайте всі сири: чедер, пармезан і моцарелу.
Розкатайте пісочне тісто на пергаменті.
Викладіть половину картопляної суміші на центр тіста, але залиште 3 см від краю.
Додайте половину сиру, потім другу половину картоплі та залишок сиру.
Додайте залишки карамелізованої цибулі.
Підніміть краї тіста, змастіть їх яйцем і перекладіть на деко.
Випікайте за 210°C 45–50 хв до золотистого кольору.
Наріжте порційними шматочками та подавайте гарячим.
Легкий салат
Змішайте червону цибулю, петрушку, сік лимона, оливкову олію, сіль і перець.
Подавайте разом з тартом для свіжості та контрасту смаків.
Цей картопляний тарт із карамелізованою цибулею і сиром — справжнє свято для смакових рецепторів. Ніжне тісто, солодкувата цибуля, вершковий сир та ароматний чебрець роблять його універсальною стравою. Додайте легкий салат для балансу і насолоджуйтеся кожним шматочком.