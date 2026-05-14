Десерт "Картопля" tiktok.com/@mil_alexx_pp

Сьогодні цей десерт знову переживає хвилю популярності. На сторінці mil_alexx_pp розповіли про простий рецепт тієї самої «Картоплі», яку можна приготувати буквально за кілька хвилин.

Інгредієнти

Для десерту

печиво «До кави» 180 г

какао 1,5 ст. л

вершкове масло 75 г

згущене молоко 60 г

Для декору

згущене молоко 1 ст. л

м’яке вершкове масло 1 ст. л

Приготування

Печиво потрібно перебити у дрібну крихту за допомогою блендера. Дві ложки крихти варто залишити окремо, вони знадобляться для фінального обвалювання десерту. Після цього додати какао та добре перемішати масу. До сухої суміші додають розтоплене вершкове масло та згущене молоко. Масу потрібно ретельно вимішати до однорідної текстури. Вона має бути пластичною та добре тримати форму. Руками формують довгасті кульки чи овальні тістечка. Після формування їх обвалюють у відкладеній шоколадній крихті, саме це створює класичний вигляд «Картоплі». Для прикрашання потрібно змішати м’яке масло та згущене молоко. Потім крем перекладають у кулінарний мішок і наносять невеликі «паростки» зверху — той самий впізнаваний декор, який був у класичних тістечках із дитинства. Готовий десерт потрібно поставити у холодильник приблизно на 60 хв. Після охолодження десерт повністю готовий до подавання.

Секрет популярності цього десерту — не лише в смаку. Він асоціюється з простішими часами — домашнім затишком і маленькими радощами. «Картопля» — це більше, ніж просто десерт із печива та какао. Це маленька гастрономічна машина часу, яка повертає у дитинство буквально з першого шматочка.

