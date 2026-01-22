ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати кекси на кефірі

Ніжні, ароматні, повітряні кексики, які можна приготувати за 30 хвилин, це — чудовий варіант випічки, коли немає часу на довге приготування.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
238 ккал
Кекси на кефірі

Кекси на кефірі / © Credits

Готуються з найдоступніших продуктів, які знайдуться в будь-якому холодильнику.

Інгредієнти

борошно пшеничне
200 г
яйця курячі
3 шт.
кефір
100 мл
цукор
4 ст. л.
олія
100 мл
сода
1 ч. л.
сіль
щіпка
ванільний цукор
1 ст. л.

  1. Збийте яйця з цукром до однорідної маси, влийте олію, кефір, всипте соду, сіль, ванільний цукор, ще раз усе збийте вінчиком.

  2. Додайте частинами просіяне борошно і перемішайте. Викладіть тісто у формочки, заповнюючи їх на ¾ частини.

  3. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевірте дерев’яною паличкою або зубочисткою.

Поради:

  • Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

  • За бажанням кекси посипте цукровою пудрою.

Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie