- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати кекси на кефірі
Ніжні, ароматні, повітряні кексики, які можна приготувати за 30 хвилин, це — чудовий варіант випічки, коли немає часу на довге приготування.
Готуються з найдоступніших продуктів, які знайдуться в будь-якому холодильнику.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 200 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- кефір
- 100 мл
- цукор
- 4 ст. л.
- олія
- 100 мл
- сода
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
- ванільний цукор
- 1 ст. л.
Збийте яйця з цукром до однорідної маси, влийте олію, кефір, всипте соду, сіль, ванільний цукор, ще раз усе збийте вінчиком.
Додайте частинами просіяне борошно і перемішайте. Викладіть тісто у формочки, заповнюючи їх на ¾ частини.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевірте дерев’яною паличкою або зубочисткою.
Поради:
Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
За бажанням кекси посипте цукровою пудрою.