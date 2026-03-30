- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 212
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати хачапурі з кисломолочним і твердим сирами на сковороді
Чудовий варіант для швидкого сніданку чи вечері, за кілька хвилин на вашому столі буде золотистий хачапурі з кисломолочним і твердим, що тягнеться, сирами.
Для приготування використовуйте будь-який сир.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 80 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- кисломолочний сир
- 300 г
- сулугуні
- 200 г
- розпушувач
- 3 г
- оливкова олія
- 2 ст. л.
- сіль
- щіпка
Сулугуні натріть на велику тертку і розділіть на дві частини: одну більшу, іншу меншу.
У миску викладіть сир, яйця, сіль, більшу частину сулугуні, перемішайте, влийте олію, просіяне борошно з розпушувачем і ще раз добре перемішайте.
Дно сковороди застеліть пергаментним папером, викладіть половину тіста, розрівняйте, потім посипте сулугуні, що залишився, зверху решту тіста та розрівняйте його.
Накрийте кришкою і готуйте на малому вогні 18-20 хвилин, періодично піднімайте кришку і видаляйте з неї конденсат.
Потім кришку зніміть, зверху накрийте пергаментом, тарілкою, переверніть і перетягніть коржик із тарілки, з пергаментом назад на пательню, верхній пергамент зніміть, знову накрийте кришкою, видаліть конденсат і готуйте ще 6-8 хвилин.
Поради:
Сир використовуйте будь-якої жирності, м’який.