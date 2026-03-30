ТСН у соціальних мережах

Рецепти
212
1 хв

Як приготувати хачапурі з кисломолочним і твердим сирами на сковороді

Чудовий варіант для швидкого сніданку чи вечері, за кілька хвилин на вашому столі буде золотистий хачапурі з кисломолочним і твердим, що тягнеться, сирами.

Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
230 ккал
Хачапурі з кисломолочним і твердим сирами на сковороді

Хачапурі з кисломолочним і твердим сирами на сковороді / © Credits

Для приготування використовуйте будь-який сир.

Інгредієнти

борошно пшеничне
80 г
яйця курячі
3 шт.
кисломолочний сир
300 г
сулугуні
200 г
розпушувач
3 г
оливкова олія
2 ст. л.
сіль
щіпка

  1. Сулугуні натріть на велику тертку і розділіть на дві частини: одну більшу, іншу меншу.

  2. У миску викладіть сир, яйця, сіль, більшу частину сулугуні, перемішайте, влийте олію, просіяне борошно з розпушувачем і ще раз добре перемішайте.

  3. Дно сковороди застеліть пергаментним папером, викладіть половину тіста, розрівняйте, потім посипте сулугуні, що залишився, зверху решту тіста та розрівняйте його.

  4. Накрийте кришкою і готуйте на малому вогні 18-20 хвилин, періодично піднімайте кришку і видаляйте з неї конденсат.

  5. Потім кришку зніміть, зверху накрийте пергаментом, тарілкою, переверніть і перетягніть коржик із тарілки, з пергаментом назад на пательню, верхній пергамент зніміть, знову накрийте кришкою, видаліть конденсат і готуйте ще 6-8 хвилин.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-якої жирності, м’який.

Дата публікації
Кількість переглядів
212
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie