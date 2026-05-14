Як приготувати хліб із сочевиці
Такий хліб легко готується і підходить для сніданків, перекусів, чудово поєднується з супами, салатами або паштетами.
Хліб із сочевиці — це ідеальний варіант для тих, хто шукає здоровішу альтернативу звичайному хлібу або хоче просто урізноманітнити свій раціон. Він не містить борошна, дріжджів і дуже корисний для організму.
Інгредієнти
- сочевиця червона
- 250 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- сметана
- 150 г
- розпушувач
- 10 г
- паприка мелена
- ½ ч. л.
- часник сухий
- ½ ч. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
- 0,5 ч. л.
- горіхи, насіння льону, кунжуту
-
Сочевицю промийте, залийте холодною водою і залиште на 6-8 годин, потім воду злийте, викладіть у чашу блендера.
Додайте сметану, яйця, паприку, часник, перець чорний мелений, сіль і пробийте блендером до однорідної маси.
Всипте розпушувач і акуратно перемішайте лопаткою.
Форму вистеліть пергаментом, викладіть тісто, розрівняйте і посипте його горішками, насінням льону, гарбуза або кунжуту.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 50-60 хвилин.
Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою. Дайте трохи охолонути, вийміть із форми та видаліть пергамент.
Поради:
Сочевицю можна замочити на ніч.
Сметану використовуйте будь-якої жирності або замініть її грецьким йогуртом.