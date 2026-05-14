Як приготувати хліб із сочевиці

Такий хліб легко готується і підходить для сніданків, перекусів, чудово поєднується з супами, салатами або паштетами.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
230 ккал
Хліб із сочевиці

Хліб із сочевиці — це ідеальний варіант для тих, хто шукає здоровішу альтернативу звичайному хлібу або хоче просто урізноманітнити свій раціон. Він не містить борошна, дріжджів і дуже корисний для організму.

Інгредієнти

сочевиця червона
250 г
яйця курячі
2 шт.
сметана
150 г
розпушувач
10 г
паприка мелена
½ ч. л.
часник сухий
½ ч. л.
перець чорний мелений
сіль
0,5 ч. л.
горіхи, насіння льону, кунжуту

  1. Сочевицю промийте, залийте холодною водою і залиште на 6-8 годин, потім воду злийте, викладіть у чашу блендера.

  2. Додайте сметану, яйця, паприку, часник, перець чорний мелений, сіль і пробийте блендером до однорідної маси.

  3. Всипте розпушувач і акуратно перемішайте лопаткою.

  4. Форму вистеліть пергаментом, викладіть тісто, розрівняйте і посипте його горішками, насінням льону, гарбуза або кунжуту.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 50-60 хвилин.

  6. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою. Дайте трохи охолонути, вийміть із форми та видаліть пергамент.

Поради:

  • Сочевицю можна замочити на ніч.

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності або замініть її грецьким йогуртом.

