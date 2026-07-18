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Як приготувати холодний суп із буряка
Дуже проста холодна страва з буряком, огірками, вареними яйцями, зеленню та кефіром.
Цей буряковий суп готується без м’ясних продуктів — саме те, що потрібно для легкого, освіжаючого обіду в літню спеку.
Інгредієнти
- буряк
- 2 шт.
- свіжі огірки
- 3 шт.
- яйця
- 3 шт.
- кефір 2,5 %
- 500 мл
- вода
- 300 мл
- лимонна кислота
- за смаком
- мелений чорний перець
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- сіль
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- зелень (зелена цибуля, петрушка, кріп)
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Буряк помийте, залийте водою та відваріть до готовності протягом 40–45 хвилин, потім очистіть і натріть на крупній тертці.
Огірки також натріть на крупній тертці.
Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання, охолодіть, очистіть і наріжте середніми кубиками.
Зелень дрібно подрібніть.
У каструлю викладіть буряк, огірки, яйця, зелень, лимонну кислоту, потім влийте кефір, воду, посоліть, додайте мелений чорний перець і перемішайте.
Поставте в холодильник на 1–2 години.
Поради:
Кефір можна використовувати будь-якої жирності.
Воду та кефір додавайте до отримання бажаної консистенції.