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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати холодний суп із буряка

Дуже проста холодна страва з буряком, огірками, вареними яйцями, зеленню та кефіром.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
50 ккал
Коментарі
Холодний суп із буряка

Холодний суп із буряка / © Credits

Цей буряковий суп готується без м’ясних продуктів — саме те, що потрібно для легкого, освіжаючого обіду в літню спеку.

Інгредієнти

буряк
2 шт.
свіжі огірки
3 шт.
яйця
3 шт.
кефір 2,5 %
500 мл
вода
300 мл
лимонна кислота
за смаком
мелений чорний перець
сіль
зелень (зелена цибуля, петрушка, кріп)

  1. Буряк помийте, залийте водою та відваріть до готовності протягом 40–45 хвилин, потім очистіть і натріть на крупній тертці.

  2. Огірки також натріть на крупній тертці.

  3. Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання, охолодіть, очистіть і наріжте середніми кубиками.

  4. Зелень дрібно подрібніть.

  5. У каструлю викладіть буряк, огірки, яйця, зелень, лимонну кислоту, потім влийте кефір, воду, посоліть, додайте мелений чорний перець і перемішайте.

  6. Поставте в холодильник на 1–2 години.

Поради:

  • Кефір можна використовувати будь-якої жирності.

  • Воду та кефір додавайте до отримання бажаної консистенції.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
65
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