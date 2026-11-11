Як приготувати хрусткі іспанські крокети з залишків запеченої курки

крокети з запеченої курки instagram.com_ericlahuerta / © Instagram

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Іноді найсмачніші страви народжуються з продуктів, які ми звикли залишати на потім або просто викидати. Іспанські крокети — чудовий приклад такого кулінарного підходу. Їх готують із ніжної густої маси на основі соусу бешамель, додають м’ясо, рибу чи овочі, а потім панірують і обсмажують до апетитної скоринки.

Фудблогер Ерік Лауерта запропонував особливу версію з залишками запеченої курки, її шкіркою та соусом із запечених овочів.

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Інгредієнти

залишки запеченої курки разом зі шкіркою

соус від запечених овочів

вершкове масло — 100 г

борошно — 100 г

молоко — 1 л

сіль

чорний перець

Для панірування

борошно

яйця

панірувальні сухарі

олія

крокети з запеченої курки instagram.com_ericlahuerta / © Instagram

Приготування

У каструлі розтопіть вершкове масло. Додайте борошно та готуйте приблизно 5 хв, постійно помішуйте. Поступово вливайте молоко, ретельно перемішуйте масу, щоб не утворювалися грудочки. Продовжуйте готувати, поки соус не загусне. Відокремте м’ясо від кісток, подрібніть його та разом зі шкіркою додайте до соусу. Добре перемішайте та готуйте на повільному вогні ще 10 хв. Влийте соус від запечених овочів і продовжуйте готувати, поки маса не стане густою та кремовою. За потреби додайте сіль і чорний перець. Перекладіть начинку на деко чи у форму, розрівняйте та залиште у холодильнику на 12 годин. Із добре охолодженої маси сформуйте невеликі кульки чи довгасті крокети. Кожен шматочок послідовно обваляйте у борошні, занурте у збите яйце, а потім покрийте панірувальними сухарями. Смажте крокети у розігрітій олії до рівномірної золотистої скоринки. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок жиру.

Ніжна начинка, аромат бешамелю та хрустке панірування перетворюють звичайні продукти на закуску, від якої складно відмовити.

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