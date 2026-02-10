ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
2 хв

Як приготувати хрусткі картопляники — простий рецепт

Ці котлети поєднують ніжну картоплю, соковиту ковбаску, тягучий сир і золотисту скоринку — ідеальний баланс смаку та комфорту.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
картопляні котлети instagram.com_tastystories.feed

картопляні котлети instagram.com_tastystories.feed / © Instagram

Картопляні котлети — одна з тих страв, які вміють об’єднувати всю родину за одним столом. Вони швидко готуються, не вимагають складних інгредієнтів і дозволяють проявити фантазію. Секрет справжньої насолоди полягає у поєднанні соковитої начинки, свіжої зелені та хрусткої скоринки, яка зберігає тепло та аромат всередині. На сторінці Tasty Stories розповіли про рецепт, який поєднує традиції та сучасний акцент: картопляники з ковбаскою салямі та сиром.

Інгредієнти

Тісто

  • Картопля 500–600 г

  • Ковбаса салямі чи мисливські ковбаски 200 г

  • Твердий сир 100 г

  • Кріп або петрушка по 3 гілочки

  • Яйце 1 шт.

  • Сіль

  • Масло гхі

Панірування

  • Борошно

  • Яйце 2 шт.

  • Панірувальні сухарі

Приготування

  1. Картоплю відварюємо у підсоленій воді до повної готовності. Потім відціджуємо та розминаємо у пюре.

  2. Додаємо до пюре нарізану ковбаску, натертий твердий сир, подрібнену зелень, яйце та сіль.

  3. Все ретельно перемішуємо, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.

  4. З отриманої маси формуємо невеликі котлетки, які легко триматимуть форму під час смаження.

  5. Кожну котлету обвалюємо у три етапи: борошно, віничком збите яйце та панірувальні сухарі. Ця техніка гарантує золотисту хрустку скоринку.

  6. Розігріваємо масло гхі на сковороді. Смажимо котлети з обох сторін до золотистого кольору. Час смаження залежить від розміру котлет, зазвичай 3–4 хв на кожну сторону.

Подача

Подавати картопляники краще одразу після смаження, щоб скоринка залишалася хрусткою. Доповнити можна свіжою зеленню чи легким соусом на основі сметани, чи йогурту.

Хрусткі картопляні котлети — ідеальний варіант для затишного вечора чи швидкого сімейного обіду. Вони поєднують текстури та смаки, які завжди підіймають настрій.

Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie