картопляні котлети instagram.com_tastystories.feed / © Instagram

Картопляні котлети — одна з тих страв, які вміють об’єднувати всю родину за одним столом. Вони швидко готуються, не вимагають складних інгредієнтів і дозволяють проявити фантазію. Секрет справжньої насолоди полягає у поєднанні соковитої начинки, свіжої зелені та хрусткої скоринки, яка зберігає тепло та аромат всередині. На сторінці Tasty Stories розповіли про рецепт, який поєднує традиції та сучасний акцент: картопляники з ковбаскою салямі та сиром.

Інгредієнти

Тісто

Картопля 500–600 г

Ковбаса салямі чи мисливські ковбаски 200 г

Твердий сир 100 г

Кріп або петрушка по 3 гілочки

Яйце 1 шт.

Сіль

Масло гхі

Панірування

Борошно

Яйце 2 шт.

Панірувальні сухарі

Приготування

Картоплю відварюємо у підсоленій воді до повної готовності. Потім відціджуємо та розминаємо у пюре. Додаємо до пюре нарізану ковбаску, натертий твердий сир, подрібнену зелень, яйце та сіль. Все ретельно перемішуємо, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися. З отриманої маси формуємо невеликі котлетки, які легко триматимуть форму під час смаження. Кожну котлету обвалюємо у три етапи: борошно, віничком збите яйце та панірувальні сухарі. Ця техніка гарантує золотисту хрустку скоринку. Розігріваємо масло гхі на сковороді. Смажимо котлети з обох сторін до золотистого кольору. Час смаження залежить від розміру котлет, зазвичай 3–4 хв на кожну сторону.

Подача

Подавати картопляники краще одразу після смаження, щоб скоринка залишалася хрусткою. Доповнити можна свіжою зеленню чи легким соусом на основі сметани, чи йогурту.

Хрусткі картопляні котлети — ідеальний варіант для затишного вечора чи швидкого сімейного обіду. Вони поєднують текстури та смаки, які завжди підіймають настрій.