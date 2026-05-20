Як приготувати хрусткі тако з яловичиною, тягучим сиром і вершково-гострим соусом

хрусткі тако з яловичиною, тягучим сиром і вершково-гострим соусом tiktok.com/@thesapor

Тако давно перестали бути лише вуличною їжею. Сьогодні це одна з найпопулярніших домашніх страв у соцмережах — проста, яскрава й дуже атмосферна. Рецептом поділилися на сторінці The Sapor і він уже став фаворитом соцмереж завдяки ідеальному поєднанню текстур і спецій.

Інгредієнти

Для начинки

яловичий фарш 700 г

цибуля ½ шт.

томатна паста 2 ст. л

вода 80 мл

часникова приправа 2 ч. л

цибулевий порошок 2 ч. л

мелений перець чилі 2 ч. л

кмин 2 ч. л

приправа чипотле 1 ч. л

орегано 1 ч. л

копчена паприка 1 ч. л

сіль

свіжа кінза

терта моцарела 230 г

пшеничні тортильї

олія

Для соусу

кінза 1 великий пучок

перці халапеньйо 2 шт.

часник 5 зубчиків

майонез 80 г

сметана 80 г

сік 2 лаймів

оливкова олія 3 ст. л

часникова приправа ½ ст. л

орегано ½ ст. л

сухий курячий бульйон 1 ч. л

сіль

перець

Приготування

У чашу блендера додайте кінзу, халапеньйо, часник, майонез, сметану, сік лайма, оливкову олію та спеції. Збийте все до однорідної кремової консистенції. Спробуйте соус і за потреби додайте ще солі, перцю чи соку лайма. Поставте у холодильник до подачі. На великій пательні розігрійте трохи оливкової олії. Додайте дрібно нарізану цибулю та обсмажуйте 3–4 хв, поки вона не стане м’якою та прозорою. До цибулі додайте яловичий фарш. Готуйте на середньому вогні, поки м’ясо майже повністю не підрум’яниться. Після цього додайте часникову та цибулеву приправи, перець чилі, кмин, чипотле, орегано, копчену паприку та сіль. Добре перемішайте, щоб спеції рівномірно покрили м’ясо. Додайте томатну пасту та обсмажуйте приблизно 1 хв, це допоможе їй карамелізуватися та зробить смак насиченішим. Потім влийте воду, перемішайте, накрийте кришкою та тушкуйте кілька хвилин, поки начинка не стане густою та ароматною. На одну половину тортильї викладіть ложку гарячої яловичої начинки. Зверху щедро посипте тертою моцарелою. Складіть тортилью навпіл і злегка притисніть. На великій пательні розігрійте олію для смаження. Обсмажуйте тако з обох боків до золотистої хрусткої скоринки, поки сир усередині повністю не розплавиться. Готові тако викладіть на паперові рушники чи решітку, щоб прибрати зайву олію.

Подавання

Подавайте їх гарячими, зі свіжою кінзою, часточками лайма та великою кількістю соусу. За бажанням можна також додати авокадо, мариновану цибулю, гострий соус, кукурудзу та свіжі томати.

Ця страва поєднує все, за що ми любимо сучасну домашню гастрономію, а саме, хрусткі текстури, багато сиру, ароматні спеції та просте приготування.

