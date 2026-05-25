хрусткі цибулеві кільця tiktok.com/@thesapor

Цибулеві кільця — той випадок, коли простий інгредієнт раптом змінює свою природу. Звичайна ріпчаста цибуля стає ніжною всередині та неймовірно хрусткою зовні завдяки багатошаровому паніруванню та гарячому обсмаженню. На сторінці the sapor розповіли про рецепт, який перетворює домашню їжу на справжній бістро фастфуд.

Інгредієнти

Для кілець

велика жовта цибуля 2 шт.

пшеничне борошно ½ склянки та 1 склянка окремо

кукурудзяний крохмаль ¼ склянки

панко сухарі 1 склянка

газована вода 1 склянка

петрушка (за бажанням) 1 ст. л

часникова приправа ½ ст. л

цибулева приправа ½ ст. л

копчена паприка ½ ст. л

приправа до курки 1 ч. л

каєнський перець (за бажанням) 1 ч. л

чорний перець ½ ч. л

сіль

Для панірування

панко 1 склянка

петрушка

сіль

Окремо

борошно ½ склянки

сіль

перець

Для соусу

майонез ½ склянки

кетчуп 2 ст. л

вустерський соус ½ ст. л

копчена паприка 1 ч. л

часникова приправа 1 ч. л

чилі-порошок (за бажанням) 1 ч. л

чорний перець ½ ч. л

сіль

Приготування

Цибулю очистити та нарізати кільцями товщиною трохи більше 1 см, акуратно розділити на окремі кільця. У неглибокій мисці змішати 1 склянку борошна, крохмаль, копчену паприку, часникову та цибулеву приправи, сіль, приправу до курки, кайєнський перець, чорний перець і додати газовану воду. Перемішати до однорідного тіста. В іншій мисці змішати панко, петрушку та сіль. Окремо змішати ½ склянки борошна, сіль і перець. У великій каструлі розігріти нейтральну олію до 175°C. Кожне цибулеве кільце обваляти у борошні, струсити надлишок. Далі занурити у тісто, дати зайвому стекти. Обваляти у панко. Смажити у гарячій олії невеликими партіями 2–3 хв до золотистої скоринки. Викласти на паперовий рушник або решітку, щоб прибрати зайву олію. Посолити, поки гарячі. Подавати одразу з соусом. Для соусу змішайте майонез, кетчуп, вустерширський соус, копчену паприку, часникову приправу та за бажанням чилі-порошок, чорний перець і сіль до однорідності.

Хрустка скоринка, аромат спецій та насичений соус створюють той самий ефект «ще одну та й все». Ці кільця — ідеальна закуска до перегляду фільму, зустрічі з друзями чи просто вечора, коли хочеться чогось смачного, але не складного у приготуванні.

