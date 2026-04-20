Креветки в тісті / tiktok.com/@katya_rybalka

У світі швидких рецептів і гастрономічних трендів є страви, які миттєво стають фаворитами. Закуска з креветками в листковому тісті саме така. Вона має ефектний вигляд, ніби з меню модного ресторану, а насправді готується просто та без складних технік.

Цей рецепт, про який розповіла фудблогерка Катерина Мазуренко — ідеальний баланс: ніжні морепродукти, азійські нотки в маринаді та золотиста, хрустка оболонка. Ідея, яка легко адаптується під домашню кухню, а звучить, як щось святкове.

Інгредієнти

креветки — 500 г

листково-дріжджове тісто — 500 г

Для маринаду

кунжутна олія — 50 г

соусу унагі — 100 г

сіль

перець

Приготування

Змішайте всі інгредієнти для маринаду. Креветки потрібно добре перемішати з маринадом, щоб кожна була насичена ароматом. Це той момент, коли проста закуска починає «грати» новими відтінками. Після маринування загорніть креветки в листкове тісто. Тут важливо не перевантажити, бо тісто має лише підкреслювати, а не «забивати» смак морепродуктів. Перш ніж поставити креветки до духовки, змастіть заготівлю жовтком для апетитної золотистої скоринки та присипте кунжутом. Випікати закуску потрібно за температури 180°C приблизно 20 хв.

Ідеальна сучасна кухня — це не про складність, а про баланс смаку, текстури та емоцій. Закуска з креветками в листковому тісті доводить, що навіть із кількох інгредієнтів можна створити щось стильне, смачне та по-справжньому особливе.