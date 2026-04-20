ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
2 хв

Як приготувати хрустку закуску з креветками — цікавий рецепт

Ідеальна закуска існує, і вона поєднує в собі все, що ми любимо: хрумке тісто, соковиті креветки та той самий «вау»-ефект із першого шматочка.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Креветки у тісті tiktok.com/@katya_rybalka

Креветки в тісті / tiktok.com/@katya_rybalka

У світі швидких рецептів і гастрономічних трендів є страви, які миттєво стають фаворитами. Закуска з креветками в листковому тісті саме така. Вона має ефектний вигляд, ніби з меню модного ресторану, а насправді готується просто та без складних технік.

Цей рецепт, про який розповіла фудблогерка Катерина Мазуренко — ідеальний баланс: ніжні морепродукти, азійські нотки в маринаді та золотиста, хрустка оболонка. Ідея, яка легко адаптується під домашню кухню, а звучить, як щось святкове.

Креветки в тісті / tiktok.com/@katya_rybalka

Креветки в тісті / tiktok.com/@katya_rybalka

Креветки в тісті / tiktok.com/@katya_rybalka

Креветки в тісті / tiktok.com/@katya_rybalka

Інгредієнти

  • креветки — 500 г

  • листково-дріжджове тісто — 500 г

Для маринаду

  • кунжутна олія — 50 г

  • соусу унагі — 100 г

  • сіль

  • перець

Креветки в тісті / tiktok.com/@katya_rybalka

Креветки в тісті / tiktok.com/@katya_rybalka

Приготування

  1. Змішайте всі інгредієнти для маринаду.

  2. Креветки потрібно добре перемішати з маринадом, щоб кожна була насичена ароматом. Це той момент, коли проста закуска починає «грати» новими відтінками.

  3. Після маринування загорніть креветки в листкове тісто. Тут важливо не перевантажити, бо тісто має лише підкреслювати, а не «забивати» смак морепродуктів.

  4. Перш ніж поставити креветки до духовки, змастіть заготівлю жовтком для апетитної золотистої скоринки та присипте кунжутом.

  5. Випікати закуску потрібно за температури 180°C приблизно 20 хв.

Ідеальна сучасна кухня — це не про складність, а про баланс смаку, текстури та емоцій. Закуска з креветками в листковому тісті доводить, що навіть із кількох інгредієнтів можна створити щось стильне, смачне та по-справжньому особливе.

Дата публікації
Кількість переглядів
150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie