- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 150
- Час на прочитання
- 2 хв
Як приготувати хрустку закуску з креветками — цікавий рецепт
Ідеальна закуска існує, і вона поєднує в собі все, що ми любимо: хрумке тісто, соковиті креветки та той самий «вау»-ефект із першого шматочка.
У світі швидких рецептів і гастрономічних трендів є страви, які миттєво стають фаворитами. Закуска з креветками в листковому тісті саме така. Вона має ефектний вигляд, ніби з меню модного ресторану, а насправді готується просто та без складних технік.
Цей рецепт, про який розповіла фудблогерка Катерина Мазуренко — ідеальний баланс: ніжні морепродукти, азійські нотки в маринаді та золотиста, хрустка оболонка. Ідея, яка легко адаптується під домашню кухню, а звучить, як щось святкове.
Інгредієнти
креветки — 500 г
листково-дріжджове тісто — 500 г
Для маринаду
кунжутна олія — 50 г
соусу унагі — 100 г
сіль
перець
Приготування
Змішайте всі інгредієнти для маринаду.
Креветки потрібно добре перемішати з маринадом, щоб кожна була насичена ароматом. Це той момент, коли проста закуска починає «грати» новими відтінками.
Після маринування загорніть креветки в листкове тісто. Тут важливо не перевантажити, бо тісто має лише підкреслювати, а не «забивати» смак морепродуктів.
Перш ніж поставити креветки до духовки, змастіть заготівлю жовтком для апетитної золотистої скоринки та присипте кунжутом.
Випікати закуску потрібно за температури 180°C приблизно 20 хв.
Ідеальна сучасна кухня — це не про складність, а про баланс смаку, текстури та емоцій. Закуска з креветками в листковому тісті доводить, що навіть із кількох інгредієнтів можна створити щось стильне, смачне та по-справжньому особливе.