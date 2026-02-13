Як приготувати хрусткий зовні та ніжний всередині турецький десерт, який закохує з першого шматочка

Турецький десерт instagram.com_bronzmutfak / © Instagram

Реклама

Турецькі десерти давно підкорили світ своїм поєднанням текстур і смаків, від сиропної пахли до ніжних лукумів. На сторінці Merve Kandemir розповіли, як приготувати суперсолодкий десерт — зовнішні хрусткий та з ніжною серединкою, а аромат горіхів створює справжню насолоду.

Інгредієнти

Для сиропу

вода 2 склянки

цукор 2 склянки

лимонний сік 4–5 крапель

Для тіста

вершкове масло (м’яке) 100 г

рослинна олія ½ склянки

яйця 1 шт.

оцет 1 ст. л

манка ½ склянки

розпушувач 1 ч. л

борошно

подрібнені горіхи (фундук, волоські чи фісташки) 1 склянка

Для зовнішнього шару

білок

підсмажений кадaїфі

Приготування

У каструлю додаємо воду та цукор. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і варимо ще 15 хв. Додаємо лимонний сік і залишаємо остигати. Сироп має бути теплим, але не гарячим, коли додаватимете його до готових солодощів. Змішуємо вершкове масло, олію, яйце та оцет. Додаємо манку та розпушувач. Поступово додаємо борошно, поки тісто не стане м’яким і не буде липнути до рук. Вводимо подрібнені горіхи. Далі формуємо шматочки тіста розміром з волоський горіх, обкачуємо у білку, потім у підсмаженому кадaїфі. Випікаємо у розігрітій до 180°C духовці до золотистого кольору. Дістаємо, чекаємо 1–2 хв і повільно поливаємо теплим сиропом. Даємо настоятися щонайменше 2 години, тоді десерт розкриє свій повний смак.

Турецький смаколик — це не просто солодощі. Це маленький ритуал для дому, який додає святковості будь-якому дню. Навіть якщо ви ніколи не готували десерти, ця рецептура дозволяє відчути себе шеф-кухарем і насолодитися ідеальною текстурою та смаком.