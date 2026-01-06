- Дата публікації
Як приготувати хумус із нуту
Хумус із нуту — це корисна та смачна страва для ситного та поживного перекусу.
Готується з нуту, з додаванням оливкової олії, лимонного соку, кунжуту і спецій. Подайте з пітою, лавашем або хлібом.
Інгредієнти
- нут сухий
- 300 г
- відвар із нуту
- 300 мл
- оливкова олія
- 3 ст. л.
- лимонний сік
- 2 ст. л.
- кунжут
- 50-80 г
- часник
- 2-3 зубчики
- зіра мелена
- 0,5 ч. л.
- карі
- щіпка
- паприка мелена
- 0,5 ч. л.
- сіль
Нут промийте, залийте холодною водою і залиште на 10-12 годин, промийте, залийте чистою водою і варіть дві години, потім відвар із нуту злийте в ємність, але не виливайте!
У суху сковорідку насипте кунжут і обсмажте 2-3 хвилини до золотистого кольору і легкого аромату.
Часник очистьте.
У блендер викладіть часник, зіру, карі, обсмажений кунжут, оливкову олію, додайте частинами нут і збийте до однорідної маси, потім влийте потроху відвар із нуту, лимонний сік, сіль і ще раз збийте до стану пюре.
Хумус із нуту перекладіть на тарілку, у центр налийте трохи оливкової олії та посипте паприкою.
Поради:
За бажання можна додати перець чорний мелений або перець чилі.