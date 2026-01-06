ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати хумус із нуту

Хумус із нуту — це корисна та смачна страва для ситного та поживного перекусу.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
211 ккал
Хумус із нуту

Хумус із нуту / © Credits

Готується з нуту, з додаванням оливкової олії, лимонного соку, кунжуту і спецій. Подайте з пітою, лавашем або хлібом.

Інгредієнти

нут сухий
300 г
відвар із нуту
300 мл
оливкова олія
3 ст. л.
лимонний сік
2 ст. л.
кунжут
50-80 г
часник
2-3 зубчики
зіра мелена
0,5 ч. л.
карі
щіпка
паприка мелена
0,5 ч. л.
сіль

  1. Нут промийте, залийте холодною водою і залиште на 10-12 годин, промийте, залийте чистою водою і варіть дві години, потім відвар із нуту злийте в ємність, але не виливайте!

  2. У суху сковорідку насипте кунжут і обсмажте 2-3 хвилини до золотистого кольору і легкого аромату.

  3. Часник очистьте.

  4. У блендер викладіть часник, зіру, карі, обсмажений кунжут, оливкову олію, додайте частинами нут і збийте до однорідної маси, потім влийте потроху відвар із нуту, лимонний сік, сіль і ще раз збийте до стану пюре.

  5. Хумус із нуту перекладіть на тарілку, у центр налийте трохи оливкової олії та посипте паприкою.

Поради:

  • За бажання можна додати перець чорний мелений або перець чилі.

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie