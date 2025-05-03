- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 49
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати корисні чипси, які не зіпсують фігуру
Коли хочеться чогось похрумкотіти, рука так і тягнеться до пачки магазинних чипсів. Але всі ми знаємо, що у них купа солі, підсилювачів смаку, шкідливих жирів і калорій. Однак не поспішайте зраджувати свою дієту.
Кухар Олександр Огороднік поділився простим рецептом корисних чипсів, які легко приготувати вдома, вони дійсно смачні та безпечні для фігури.
Чому домашні чипси краще за магазинні
Менше калорій та шкідливих жирів
Немає консервантів і глутаматів
Багато варіантів приправ — обирайте на свій смак
Легко готуються з лаваша чи тортильї
Інгредієнти
- Тонкий лаваш (або пшенична тортилья)
-
- Олія
-
- Сухий часник
-
- Суха цибуля
-
- Сухий кріп
-
- Сіль
-
- Перець
-
Приготування
Поріжте лаваш або тортилью на трикутники — як справжні чипси.
У невеликій мисці змішайте спеції з олією.
Змастіть чипси ароматною сумішшю та перемішайте.
Викладіть на деко, застелене пергаментом, в один шар.
Запікайте у розігрітій до 180°C духовці приблизно 15–20 хв.
Кожні 5 хв перевертайте чи перемішуйте, щоб чипси рівномірно підрум’янились.
Як подавати
З домашнім хумусом
З грецьким йогуртом, зеленню та лимоном
З гуакамоле чи соусом сальса
Варіації
Солодкий варіант: додайте трохи кориці, цукру та запікайте — ідеально до чаю.
З сиром: перед запіканням посипте тертим пармезаном або веганською альтернативою.
Такі чипси зручно взяти з собою в дорогу, на роботу чи навіть дати дітям у школу як корисну альтернативу снекам.
Смачного та будьте здорові!