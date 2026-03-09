- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 2 хв
Як приготувати корисні оладки з броколі за простим рецептом для корисного сніданку
Якщо вам здається, що броколі — це лише гарнір до обіду чи інгредієнт для супу, час переглянути свої кулінарні звички.
Фудблогер Рома Ємець запропонував простий та корисний спосіб приготувати цей суперфуд — ніжні оладки з броколі, які ідеально підійдуть для сніданку, легкого обіду чи здорового перекушування.
Цей овоч підтримує імунітет, покращує травлення та допомагає організму боротися зі стресом. Проте не всі люблять броколі у класичному вигляді — вареною чи на пару. Саме тому рецепти, які роблять її смачною та цікавою, набирають популярності у кулінарних блогах.
Інгредієнти
свіжа броколі 100 г
кріп
петрушка
яйце 1 шт.
мигдалеве молоко 70 г
мелений коріандр ½ ч. л
сіль
оливкова олія 1 ст. л
соус ворчестер 1 ст. л
білий винний оцет ½ ст. л
рисове борошно 2 ст. л
розпушувач ½ ч. л
Приготування
Суцвіття броколі дрібно наріжте ножем або натріть овоч на великій тертці, так текстура оладок буде ніжнішою.
До броколі додайте яйце, мигдалеве молоко, зелень, спеції, рисове борошно, розпушувач, соус ворчестер і винний оцет. Усе добре перемішайте до однорідної маси.
На пательні розігрійте оливкову олію. Смажте оладки на середньому вогні приблизно по 2 хв з кожного боку. Бажано накрити пательню кришкою, так вони рівномірно пропечуться.
Подавання
Оладки з броколі чудово поєднуються з різними соусами, але найкращі варіанти:
йогуртовий соус із зеленню
сметана
авокадо-паста
легкий часниковий соус
Також їх можна подавати з яйцем пашот або салатом і тоді страва перетвориться на повноцінний бранч.
Іноді найпростіші рецепти стають справжнім відкриттям. Оладки з броколі — саме такий випадок, адже це корисна страва, яка легко готується та чудово смакує. Якщо хочеться додати у раціон більше зелених овочів, але без складних кулінарних експериментів, цей рецепт — ідеальний варіант.