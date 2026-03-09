Як приготувати корисні оладки з броколі за простим рецептом для корисного сніданку

оладки з броколі / © Credits

Реклама

Фудблогер Рома Ємець запропонував простий та корисний спосіб приготувати цей суперфуд — ніжні оладки з броколі, які ідеально підійдуть для сніданку, легкого обіду чи здорового перекушування.

Цей овоч підтримує імунітет, покращує травлення та допомагає організму боротися зі стресом. Проте не всі люблять броколі у класичному вигляді — вареною чи на пару. Саме тому рецепти, які роблять її смачною та цікавою, набирають популярності у кулінарних блогах.

Інгредієнти

свіжа броколі 100 г

кріп

петрушка

яйце 1 шт.

мигдалеве молоко 70 г

мелений коріандр ½ ч. л

сіль

оливкова олія 1 ст. л

соус ворчестер 1 ст. л

білий винний оцет ½ ст. л

рисове борошно 2 ст. л

розпушувач ½ ч. л

Приготування

Суцвіття броколі дрібно наріжте ножем або натріть овоч на великій тертці, так текстура оладок буде ніжнішою. До броколі додайте яйце, мигдалеве молоко, зелень, спеції, рисове борошно, розпушувач, соус ворчестер і винний оцет. Усе добре перемішайте до однорідної маси. На пательні розігрійте оливкову олію. Смажте оладки на середньому вогні приблизно по 2 хв з кожного боку. Бажано накрити пательню кришкою, так вони рівномірно пропечуться.

Подавання

Оладки з броколі чудово поєднуються з різними соусами, але найкращі варіанти:

Реклама

йогуртовий соус із зеленню

сметана

авокадо-паста

легкий часниковий соус

Також їх можна подавати з яйцем пашот або салатом і тоді страва перетвориться на повноцінний бранч.

Іноді найпростіші рецепти стають справжнім відкриттям. Оладки з броколі — саме такий випадок, адже це корисна страва, яка легко готується та чудово смакує. Якщо хочеться додати у раціон більше зелених овочів, але без складних кулінарних експериментів, цей рецепт — ідеальний варіант.