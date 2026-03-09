ТСН у соціальних мережах

Як приготувати корисні оладки з броколі за простим рецептом для корисного сніданку

Якщо вам здається, що броколі — це лише гарнір до обіду чи інгредієнт для супу, час переглянути свої кулінарні звички.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Фудблогер Рома Ємець запропонував простий та корисний спосіб приготувати цей суперфуд — ніжні оладки з броколі, які ідеально підійдуть для сніданку, легкого обіду чи здорового перекушування.

Цей овоч підтримує імунітет, покращує травлення та допомагає організму боротися зі стресом. Проте не всі люблять броколі у класичному вигляді — вареною чи на пару. Саме тому рецепти, які роблять її смачною та цікавою, набирають популярності у кулінарних блогах.

Інгредієнти

  • свіжа броколі 100 г

  • кріп

  • петрушка

  • яйце 1 шт.

  • мигдалеве молоко 70 г

  • мелений коріандр ½ ч. л

  • сіль

  • оливкова олія 1 ст. л

  • соус ворчестер 1 ст. л

  • білий винний оцет ½ ст. л

  • рисове борошно 2 ст. л

  • розпушувач ½ ч. л

Приготування

  1. Суцвіття броколі дрібно наріжте ножем або натріть овоч на великій тертці, так текстура оладок буде ніжнішою.

  2. До броколі додайте яйце, мигдалеве молоко, зелень, спеції, рисове борошно, розпушувач, соус ворчестер і винний оцет. Усе добре перемішайте до однорідної маси.

  3. На пательні розігрійте оливкову олію. Смажте оладки на середньому вогні приблизно по 2 хв з кожного боку. Бажано накрити пательню кришкою, так вони рівномірно пропечуться.

Подавання

Оладки з броколі чудово поєднуються з різними соусами, але найкращі варіанти:

  • йогуртовий соус із зеленню

  • сметана

  • авокадо-паста

  • легкий часниковий соус

Також їх можна подавати з яйцем пашот або салатом і тоді страва перетвориться на повноцінний бранч.

Іноді найпростіші рецепти стають справжнім відкриттям. Оладки з броколі — саме такий випадок, адже це корисна страва, яка легко готується та чудово смакує. Якщо хочеться додати у раціон більше зелених овочів, але без складних кулінарних експериментів, цей рецепт — ідеальний варіант.

