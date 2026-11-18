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Як приготувати коржі на сметані на сковороді
Якщо вам уже набридли млинці та оладки, то коржики на сметані стануть чудовою альтернативою.
Готуються дуже просто, з тістом впорається навіть кулінар-початківець. Подавайте їх до чаю, кави або як заміну хліба до будь-якої страви.
Інгредієнти
- пшеничне борошно
- 500 г
- курячі яйця
- 1 шт.
- сметана
- 300 г
- вершкове масло
- 50 г
- цукор
- 1 ст. л.
- харчова сода
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
Розтопіть вершкове масло та охолодіть його.
Борошно просійте разом із содою через сито.
У мисці змішайте сметану, яйце, вершкове масло, цукор, сіль і збийте віночком до розчинення цукру, поступово, частинами всипте борошно з содою і замісіть м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук. Накрийте рушником і залиште на 20–30 хвилин при кімнатній температурі.
Розділіть тісто на 10–12 частин. Робочу поверхню злегка присипте борошном і кожну частину розкачайте у тонкий коржик.
У сковороді на середньому вогні розігрійте рослинну олію та обсмажте кожен коржик, доки не з’являться золотисті бульбашки та скоринка.
Поради:
Сметану бажано додавати у кількості 20–25%.