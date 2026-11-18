Млинці на сметані на сковорідці / © Credits

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Готуються дуже просто, з тістом впорається навіть кулінар-початківець. Подавайте їх до чаю, кави або як заміну хліба до будь-якої страви.

Інгредієнти пшеничне борошно 500 г курячі яйця 1 шт. сметана 300 г вершкове масло 50 г цукор 1 ст. л. харчова сода 1 ч. л. сіль щіпка

Розтопіть вершкове масло та охолодіть його.

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Борошно просійте разом із содою через сито.

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У мисці змішайте сметану, яйце, вершкове масло, цукор, сіль і збийте віночком до розчинення цукру, поступово, частинами всипте борошно з содою і замісіть м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук. Накрийте рушником і залиште на 20–30 хвилин при кімнатній температурі.

Розділіть тісто на 10–12 частин. Робочу поверхню злегка присипте борошном і кожну частину розкачайте у тонкий коржик.

У сковороді на середньому вогні розігрійте рослинну олію та обсмажте кожен коржик, доки не з’являться золотисті бульбашки та скоринка.

Поради:

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Сметану бажано додавати у кількості 20–25%.

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