Рецепти
79
1 хв

Як приготувати котлети з гречки, картоплі та зелені

Ці котлети не містять м’яса, але з овочів вони виходять також дуже смачними та корисними, а якщо у вас ще й залишилася гречана каша з обіду, то котлети готуються дуже швидко.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
158 ккал
Котлети з гречки, картоплі та зелені

Котлети з гречки, картоплі та зелені / © Credits

Для приготування котлет знадобляться інгредієнти, які практично завжди знайдуться в домі будь-якої господині.

Інгредієнти

гречана крупа
1 скл.
вода
2 скл.
картопля
400 г
куряче яйце
1 шт.
чорний мелений перець
сіль
зелень (кріп, петрушка)
олія

  1. Гречану крупу промийте, залийте водою, посоліть. Доведіть до кипіння, зменште вогонь до мінімуму і варіть 20 хвилин. Остудіть.

  2. Картоплю почистьте, помийте і натріть на крупну тертку, відтисніть картопляний сік.

  3. Зелень промийте під проточною водою і дрібно наріжте.

  4. До миски викладіть гречку, картоплю, яйце, зелень, чорний мелений перець, сіль і добре перемішайте.

  5. Змочіть у воді руки і сформуйте невеликі котлети, кожну обваляйте в борошні.

  6. У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть котлети та обсмажте їх з двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • Якщо маса вийшла дуже рідкою, додайте одну столову ложку пшеничного борошна.

Наступна публікація

