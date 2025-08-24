- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 79
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати котлети з гречки, картоплі та зелені
Ці котлети не містять м’яса, але з овочів вони виходять також дуже смачними та корисними, а якщо у вас ще й залишилася гречана каша з обіду, то котлети готуються дуже швидко.
Для приготування котлет знадобляться інгредієнти, які практично завжди знайдуться в домі будь-якої господині.
Інгредієнти
- гречана крупа
- 1 скл.
- вода
- 2 скл.
- картопля
- 400 г
- куряче яйце
- 1 шт.
- чорний мелений перець
-
- сіль
-
- зелень (кріп, петрушка)
-
- олія
-
Гречану крупу промийте, залийте водою, посоліть. Доведіть до кипіння, зменште вогонь до мінімуму і варіть 20 хвилин. Остудіть.
Картоплю почистьте, помийте і натріть на крупну тертку, відтисніть картопляний сік.
Зелень промийте під проточною водою і дрібно наріжте.
До миски викладіть гречку, картоплю, яйце, зелень, чорний мелений перець, сіль і добре перемішайте.
Змочіть у воді руки і сформуйте невеликі котлети, кожну обваляйте в борошні.
У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть котлети та обсмажте їх з двох боків до золотистої скоринки.
Поради:
Якщо маса вийшла дуже рідкою, додайте одну столову ложку пшеничного борошна.