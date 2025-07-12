ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати котлети з кабачків фаршу та вівсяних пластівців

Цей рецепт приготування котлет сподобається тим, що вони не тільки смачні, а ще, що з невеликої кількості м'яса виходить багато котлет.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
153 ккал
Котлети з кабачків фаршу та вівсяних пластівців

Котлети з кабачків фаршу та вівсяних пластівців / © Credits

На відміну від класичних котлет, у цьому рецепті немає ні хліба, ні картоплі їх замінюють вівсяні пластівці, які з'єднують між собою всі інгредієнти та роблять котлети пишними та соковитими.

Інгредієнти

кабачок
1 шт.
фарш курячий
500 г
яйце куряче
1 шт.
сметана
2 ст. л.
вівсяні пластівці (довгого приготування)
100 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
рослинна олія
перець чорний мелений
сіль
кріп свіжий

Вівсяні пластівці подрібніть у блендері.

Цибулю очистіть і натріть на велику тертку.

Кріп промийте, обсушіть і дрібно наріжте.

Кабачок натріть на велику тертку, руками відіжміть сік.

Змочіть руки у воді та сформуйте котлети.

У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте котлети з двох сторін до золотистої скоринки.

Поради:

  • М'ясо можна використовувати будь-яке.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
32
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie