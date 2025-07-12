Як приготувати котлети з кабачків фаршу та вівсяних пластівців

Котлети з кабачків фаршу та вівсяних пластівців / © Credits

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На відміну від класичних котлет, у цьому рецепті немає ні хліба, ні картоплі їх замінюють вівсяні пластівці, які з'єднують між собою всі інгредієнти та роблять котлети пишними та соковитими.

Інгредієнти кабачок 1 шт. фарш курячий 500 г яйце куряче 1 шт. сметана 2 ст. л. вівсяні пластівці (довгого приготування) 100 г цибуля ріпчаста 1 шт. рослинна олія перець чорний мелений сіль кріп свіжий

Вівсяні пластівці подрібніть у блендері.

Цибулю очистіть і натріть на велику тертку.

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Кріп промийте, обсушіть і дрібно наріжте.

Кабачок натріть на велику тертку, руками відіжміть сік.

Змочіть руки у воді та сформуйте котлети.

У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте котлети з двох сторін до золотистої скоринки.

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Поради:

М'ясо можна використовувати будь-яке.