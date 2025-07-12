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Як приготувати котлети з кабачків фаршу та вівсяних пластівців
Цей рецепт приготування котлет сподобається тим, що вони не тільки смачні, а ще, що з невеликої кількості м'яса виходить багато котлет.
На відміну від класичних котлет, у цьому рецепті немає ні хліба, ні картоплі їх замінюють вівсяні пластівці, які з'єднують між собою всі інгредієнти та роблять котлети пишними та соковитими.
Інгредієнти
- кабачок
- 1 шт.
- фарш курячий
- 500 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- вівсяні пластівці (довгого приготування)
- 100 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- рослинна олія
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- перець чорний мелений
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- сіль
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- кріп свіжий
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Вівсяні пластівці подрібніть у блендері.
Цибулю очистіть і натріть на велику тертку.
Кріп промийте, обсушіть і дрібно наріжте.
Кабачок натріть на велику тертку, руками відіжміть сік.
Змочіть руки у воді та сформуйте котлети.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте котлети з двох сторін до золотистої скоринки.
Поради:
М'ясо можна використовувати будь-яке.