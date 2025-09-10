ТСН у соціальних мережах

Рецепти
172
1 хв

Як приготувати котлети з картоплею, болгарським перцем і сиром

Якщо до звичайного фаршу додати картоплю, болгарський перець і сир, котлети вийдуть соковитими та з незвичайним смаком.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
50 хвилин
126 ккал
Котлети з картоплею, болгарським перцем і сиром

Котлети з картоплею, болгарським перцем і сиром / © Credits

Готувати такі котлети анітрохи не складніше, ніж класичні.

Інгредієнти

фарш курячий
500 г
яйця курячі
2 шт.
сир твердий
80 г
картопля
2 шт.
перець болгарський
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
2 зубки
перець чорний мелений
сіль
олія

  1. Картоплю, цибулю почистьте, помийте та натріть на крупну тертку.

  2. У болгарського перцю видаліть плодоніжку, насіння та наріжте дрібними шматочками.

  3. Часник очистьте та пропустіть через прес.

  4. Твердий сир натріть на дрібну тертку.

  5. До миски викладіть фарш, яйця, твердий сир, картоплю, цибулю, болгарський перець і часник. Додайте сіль, перець та перемішайте до однорідної маси. Сформуйте котлети, змочуючи руки в холодній воді.

  6. У сковорідці на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте котлети з двох боків до рум’яної скоринки.

Поради:

  • Котлети можна запанірувати в панірувальних сухарях та обсмажити.

